On ne sait jamais, bien sûr, mais il est peu probable que l’émir du Qatar ait été collé à sa télé le 28 décembre, au milieu de la nuit pour lui à Doha, pour regarder l’interview de Lionel Messi avec Jordi Evole sur La Sexta comme beaucoup de nous l’avons fait. Mais le propriétaire du Paris Saint-Germain aurait certainement été mis au courant de ce que l’Argentin a dit au monde dans cette discussion très attendue.

Depuis qu’il a acheté le club français à l’été 2011, Cheikh Tamim bin Hamad al-Thani a toujours eu un rêve: amener Cristiano Ronaldo ou Messi au Parc des Princes. Il a essayé plusieurs fois, mais cela ne s’est jamais concrétisé. Cependant, il sait que cette fois, l’esprit de Messi est très ouvert et que le désir et la détermination de mettre en place un plan pour essayer de l’amener à Paris sont bien là.

Le capitaine barcelonais n’a pas encore décidé de ce qu’il fera cet été. Il pourra quitter le Camp Nou pour rien contrairement à l’été dernier, lorsqu’il a tenté de forcer un déménagement alors qu’il était toujours sous contrat. Cette fois, ce sera différent.

Va-t-il vraiment mettre fin à ses 20 ans d’histoire d’amour avec la ville et le club qui lui a tout donné? Certains pensent qu’en raison du chaos au club ces dernières années, de la série de mauvais résultats et du manque de direction, il voudra certainement partir. D’autres croient qu’au fond de lui, il ne veut que rester et terminer son incroyable carrière à Barcelone et s’il est convaincu que les conditions sont réunies (nouveau président, meilleure équipe, Xavi impliqué à un certain titre …) pour plus de succès, il le ferait. rester.

Mais si Messi part, le PSG peut-il vraiment le recruter cet été? Bien sûr. Est-ce probable ou réaliste? C’est incertain. La priorité à Paris est de prolonger les deals de Neymar et Kylian Mbappé. Ils expirent tous les deux en juin 2022, et de nouveaux contrats à long terme pour les deux attaquants signifieraient continuer à bâtir une équipe très compétitive autour d’eux, ainsi que garantir leurs valeurs au cas où ils voudraient partir à l’avenir.

Messi et Neymar ont joué ensemble pour la dernière fois à Barcelone en 2017, mais le PSG espère pouvoir être le club qui les réunira. JEWEL SAMAD / AFP via Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN que les récentes discussions avec les deux entourages étaient positives et que le club était certainement confiant dans le fait qu’ils signeraient tous les deux l’extension. « Ils veulent rester », a déclaré le président du PSG Nasser Al-Khelaifi il y a un mois. D’autres pourparlers sont prévus plus tard ce mois-ci, selon des sources. Maintenant que Mauricio Pochettino est le manager, le club espère que la clarté sur la direction du club en termes de gestion et d’avoir l’Argentin en charge pourrait aider Neymar et Mbappe à décider de s’engager pour un avenir à Paris.

Même si les deux superstars voulaient partir et ne pas prolonger, qui pourrait les acheter cet été? Barcelone n’a pas d’argent pour le Brésilien, tandis que ni le Real Madrid ni Liverpool ne semblent avoir le paquet financier pour Mbappe. Tout le monde a été durement touché par la pandémie de coronavirus et financièrement, il sera très difficile pour tout club de dépenser environ 250 millions d’euros au total (frais de transfert, salaires, commissions) sur Mbappe.

Supposons donc que Neymar et Mbappe restent à Paris. C’est là que l’énigme de Messi entre en jeu.

Quelle que soit la manière dont vous le regardez, du budget global du club à sa masse salariale, ses accords de sponsoring actuels, les taxes, les règlements FFP, la perte de revenus due à la pandémie et à l’effondrement du droit de la télévision nationale de Ligue 1, il semble impossible que le PSG puisse se permettre les trois Neymar, Mbappe et Messi. Aussi incroyable que cela puisse être, il est vraiment difficile de voir comment ils pourraient le financer.

Selon des sources ESPN, Neymar gagne actuellement 36,8 millions d’euros par an (net). Mbappe est sur 11,3 M € brut et Messi sur 50 M € net! Cela équivaut à plus de 216 millions d’euros de salaires par an rien que pour eux, sans tenir compte des augmentations de salaire potentielles que Neymar et Mbappé pourraient obtenir (en particulier le Français) si ou quand ils signent de nouveaux contrats. Il est possible que Messi prenne une réduction de salaire, mais ce serait une somme énorme, peut-être même irresponsable.

Cette saison, la masse salariale du PSG est de 337 M €, la troisième plus élevée d’Europe derrière Barcelone et le Real Madrid, pour un budget total de 637,8 M €. Le club devrait augmenter massivement ses revenus afin de pouvoir recruter l’Argentin tout en restant dans les règles de la FFP. Et non, vendre des centaines de milliers de maillots PSG de Messi ne le couvrirait pas – loin de là!

N’oublions pas non plus qu’il existe d’autres postes dans l’équipe qui ont besoin de travail. L’accord d’Angel Di Maria se termine en juin. Il n’a pas été très bon cette saison, mais il serait vraiment difficile à remplacer s’il partait gratuitement étant donné le coût de remplacement de l’attaquant vétéran. Juan Bernat, qui a été très bon pour le PSG, est également en rupture de contrat en juin et le club souhaite également qu’il prolonge, ce qui nécessitera une augmentation de salaire.

Il y a aussi un travail de reconstruction pour Pochettino au milieu de terrain où il voudra probablement quelques signatures, surtout si tout ou partie de Julian Draxler, Idrissa Gueye et Leandro Paredes partent. Paris aura besoin de fonds pour s’engager dans cet important travail de base entre l’attaque et la défense.

Malgré le scénario du gâteau dans le ciel et les chances extérieures de signer Messi, le PSG essaiera toujours. Ils étaient en contact avec le père de Messi l’été dernier et tentent de mettre un plan en place. Les membres de la structure de pouvoir du club pensent que la nomination de Pochettino en tant que manager est un gros plus en matière de négociations. Tout le monde sait qui sera le manager cet été, et le PSG voit certainement Poch comme un atout majeur (sans doute plus que Thomas Tuchel) pour convaincre Messi de venir dans la capitale française au lieu de rester à Barcelone ou de retrouver Pep Guardiola. à Manchester City.

Ce ne sera pas une tâche facile, bien sûr, mais la partie la plus difficile de tout cela, bien sûr, sera de trouver l’argent. Cela pourrait bien s’avérer une mission impossible.