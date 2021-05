Messi au menu alors que Barcelone ouvre un nouveau restaurant avec le nom de la star approuvant la pizza «  saine  »

Il n’est plus nécessaire de se demander quels sont les plats préférés de Lionel Messi après que Barcelone a ouvert un nouveau bar sportif avec un menu inspiré par les joueurs.

L’attaquant de 33 ans n’a pas encore annoncé ses plans pour l’avenir, malgré l’expiration de son contrat au club cet été. Son nom figurant sur le menu du Barca Cafe, qui a été ouvert vendredi devant le stade Camp Nou, pourrait-il être un signe encourageant pour les fans du Barca?

Le nom de Messi est attaché à deux des plats: une pizza «saine» (quoi que cela signifie) avec du jambon et du fromage porte sa signature, tout comme le saumon cuit au four avec pommes de terre et courgettes.

Ousmane Dembele reste simple avec une pizza Margherita, Jordi Alba reste fidèle à la cuisine espagnole avec un gaspacho et un plat de thon et Sergio Busquets joue la carte de la sécurité avec du poulet rôti et des légumes.

FC Barcelona

« Les recettes saines sont recommandées par les nutritionnistes de Barcelone », a déclaré le club après que le président Joan Laporta eut coupé le ruban.

« Barca Cafe fait partie de la candidature du club pour offrir la meilleure cuisine du Camp Nou et présenter les meilleurs exemples de la gastronomie catalane sous la forme de plats inspirés par les goûts des joueurs eux-mêmes. »

FC Barcelona

Le restaurant a une capacité de 170 convives, en fonction des restrictions de coronavirus à tout moment. Il est décoré dans le Barca blaugrana couleurs et a des souvenirs du club drapés sur les murs.

Les pains à hamburger portent le badge Barca et les bières et les cafés arrivent également avec le blason gravé sur la mousse, tandis que toutes les chaises et tabourets ont des numéros de chemise à l’arrière.

FC Barcelona

Le café fait partie d’un grand projet de réaménagement qui se déroule à l’extérieur du Camp Nou et le Barça affirme que ce sera le «couronnement du futur Barca Rambla», un boulevard à l’extérieur du stade où les fans seront encouragés à se rencontrer avant et après les matchs à domicile et lorsque l’équipe joue loin de chez elle.

Tout cela fait partie d’un plan à long terme pour garder les fans sur le terrain plus longtemps, pour améliorer l’expérience de la journée et, bien sûr, pour s’assurer que leur argent est dépensé sur place.

Barcelone fonctionnant avec une dette d’environ 1,2 milliard d’euros (1,45 milliard de dollars), ils espèrent pouvoir déplacer énormément de pizzas la saison prochaine.