Messi appelle à l’unité après le choc de l’Arabie saoudite

L’Argentine n’a pas le droit à l’erreur après sa défaite sensationnelle en Coupe du Monde de la FIFA

Lionel Messi dit que son équipe n’a personne à blâmer mais elle-même après que son équipe argentine ait été stupéfaite par l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture de la Coupe du Monde de la FIFA au Qatar, brisant une séquence de 36 matchs sans défaite dans le processus.

La cinquième – et probablement la dernière – Coupe du monde de Messi a connu le début le plus ignominieux imaginable après que son penalty en première mi-temps a été annulé par deux frappes saoudiennes en cinq minutes au début de la seconde mi-temps, dans ce qui est considéré comme l’un des plus gros bouleversements du monde. Histoire de la Coupe.

Mais s’exprimant après la défaite décourageante, Messi a déclaré qu’il était bien conscient de ce dont l’Arabie saoudite, une équipe 48 places plus bas qu’eux dans le classement mondial, était capable de faire.

“On savait qu’ils étaient une équipe qui jouerait si on les laissait faire… Ils ne nous ont pas surpris, on savait qu’ils pouvaient faire ça», a déclaré l’icône argentine via Todo Noticias.

“C’est une situation que ce groupe de joueurs n’a jamais vécu, ça faisait longtemps qu’on n’avait pas subi un coup aussi dur, on ne s’attendait pas à commencer comme ça,” il ajouta.

L’Argentine est entrée dans le tournoi comme l’un des favoris pour remporter ce qui serait sa première Coupe du monde depuis le triomphe dirigé par Diego Maradona en 1986, mais les vainqueurs de la Copa America 2021 sont maintenant confrontés à un défi juste pour sortir de ce qui est devenu un groupe très compétitif. C

Et Messi attribue la défaite à ces quelques minutes cruciales de la seconde période au cours desquelles l’Argentine a baissé sa garde.

“En cinq minutes d’erreurs que nous avons commises, nous avons mené 2-1 et ensuite c’était vraiment difficile et nous avons perdu l’organisation et avons commencé à botter le ballon,” il expliqua.

“Évidemment, nous devons gagner ou gagner maintenant. C’est à nous de réparer ce que nous avons fait de mal et de revenir à l’essentiel de qui nous sommes.

“Nous allons bien, visiblement blessés par le résultat, très amers. Mais les gens doivent avoir confiance que cette équipe ne les laissera pas tomber et nous allons y aller lors des deux prochains matchs. Nous avons déjà joué à des jeux de cette nature et nous allons bien performer.

“C’est le moment d’être plus unis que jamais, de montrer à quel point nous sommes vraiment forts.”

Messi et l’Argentine auront l’occasion de corriger leurs erreurs lors de leur prochain match du Groupe C contre le Mexique samedi – mais avec peu de marge d’erreur restante, c’est maintenant une situation à faire ou à mourir pour l’un des joueurs les plus accomplis du football en son chant du cygne de Coupe du monde