Messi annonce la Coupe du monde

L’icône argentine a indiqué que la Coupe du monde du Qatar serait sa dernière

Lionel Messi semble se rapprocher de sa retraite du football international après que la star argentine a affirmé que la Coupe du monde du mois prochain au Qatar serait sa dernière apparition sur la plus grande scène du football mondial.

La superstar du Paris Saint-Germain aura 39 ans lors de la Coupe du monde 2026 qui sera organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, mais il dit qu’il est prêt pour un seul assaut de plus pour remporter le prix le plus recherché du football international.

L’Argentine se rendra au Qatar en tant que l’un des favoris du pré-tournoi. Les hommes de Lionel Scaloni sont invaincus en 35 matchs, un record qui remonte à leur dernière défaite en juillet 2019 et qui comprend leur victoire lors de la finale de la Copa America l’année dernière contre leurs rivaux sud-américains, le Brésil, qui a mis fin à la longue quête de Messi pour l’argenterie majeure du football international.

Mais s’adressant au diffuseur argentin Star +, Messi a confirmé que son prochain cinquième tournoi de la Coupe du monde serait sa dernière tentative pour aider son pays à imiter le triomphe dirigé par Diego Maradona en 1986.

“Si c’est ma dernière coupe du monde ? Oui, sûrement oui, sûrement oui“, a déclaré Messi lorsqu’on l’a interrogé sur son avenir dans le célèbre maillot bleu et blanc.

“Je me sens bien physiquement, je peux faire une très bonne pré-saison cette année que je n’avais pas faite l’année d’avant à cause de la façon dont tout s’est passé, j’ai commencé à m’entraîner tard, en jouant sans rythme, avec le tournoi déjà commencé, puis je suis allé à l’équipe nationale, quand je suis revenu j’ai eu une blessure et je n’ai jamais fini de commencer.”

Après une période difficile dans les premières étapes de son transfert chargé d’émotion du club d’enfance de Barcelone au Paris Saint-Germain la saison dernière, au cours de laquelle sa touche de buteur semblait l’abandonner, Messi a retrouvé sa forme à un moment idéal avant son voyage à Moyen-orient.

Il a inscrit cinq buts et sept passes décisives en seulement neuf matches de championnat jusqu’à présent cette saison pour son club français ; un bilan impressionnant si l’on considère qu’il n’a marqué que six buts lors de sa première campagne en Ligue 1.

Et l’attaquant emblématique admet qu’il est conscient de la pression sur ses épaules pour aider son pays à organiser sa première Coupe du monde en 36 ans.

“Je compte les jours pour la coupe du monde,” il a dit.

“La vérité, c’est qu’il y a un peu d’anxiété à vouloir que ce soit maintenant et les nerfs de dire : “Eh bien, on y est, qu’est-ce qui va se passer, c’est le dernier, comment ça va se passer”. Et, oui, d’un côté on a hâte que ça arrive, et de l’autre la merde de vouloir que ça se passe bien.”

L’Argentine a été tirée au sort avec l’Arabie saoudite, le Mexique et la Pologne dans le groupe C de la Coupe du monde et bien qu’il admette que leurs adversaires pourraient causer beaucoup de difficultés à l’Argentine, Messi a déclaré que son équipe arriverait au Qatar en pleine forme.

“On arrive à un très bon moment à cause de la façon dont tout s’est passé, avec un groupe très armé et très fort, mais dans une Coupe du monde, tout peut arriver“, a déclaré la star.

“Tous les matchs sont difficiles, c’est pourquoi une Coupe du monde est si particulière car les favoris ne sont pas toujours ceux qui finissent par gagner ou par faire le chemin que l’on attendait.

“Je ne sais pas si nous sommes les grands candidats, mais l’Argentine en soi est toujours un candidat pour l’histoire, pour ce que cela signifie, plus maintenant au moment où nous sommes arrivés, mais nous ne sommes pas les favoris, je pense qu’il y a d’autres équipes qui sont au-dessus.”