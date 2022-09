Messi affirme avoir eu du mal à se retrouver au PSG

La superstar Lionel Messi affirme qu’il a enduré une saison de première année difficile avec le PSG l’année dernière. L’ancien champion de Barcelone a quitté l’Espagne ensoleillée pour Paris l’été dernier. Bien qu’il ait remporté le titre de Ligue 1 avec son nouveau club et récolté 14 passes décisives en championnat, l’attaquant avait l’un de ses plus bas totaux de buts de son illustre carrière.

Messi se retrouve au PSG

En fait, Messi n’a marqué que six buts au total en Ligue 1 lors de la campagne 2021/22. C’était son plus bas total de scores en championnat depuis la saison 2004/05 avec le Barça. L’international argentin, cependant, n’a disputé que 17 matchs de Liga au cours de cette campagne particulière.

Néanmoins, Messi semble maintenant être de retour au joueur dominant normal de son passé. “Je me sens bien”, a déclaré Messi après la victoire de l’Argentine sur le Honduras vendredi soir. “C’est différent de l’année dernière et je savais que ça allait être comme ça.”

“L’année dernière, comme je l’ai déjà dit, j’ai passé un mauvais moment”, a-t-il poursuivi. “Je n’ai jamais fini de me trouver et cette fois c’est différent. Je suis arrivé avec un état d’esprit différent, plus adapté au club, au vestiaire, au jeu, à mes coéquipiers. La vérité est que je me sens très bien et que je m’amuse à nouveau.

La star de 35 ans semble certainement de retour sur les rails. Messi a déjà marqué quatre buts et ajouté sept passes décisives en seulement huit matches de Ligue 1 avec le PSG jusqu’à présent cette saison. Il est actuellement en tête de la ligue française pour les passes décisives, les dribbles réussis, le nombre total de tirs et est huitième pour les buts marqués.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a lui aussi remarqué la différence avec son joueur. “Je pense que le PSG a trouvé une façon de jouer qui le comprend et je pense qu’il a pris une longueur d’avance dans son équipe”, a déclaré Scaloni avant le match contre le Honduras. “Nous sommes très satisfaits de la façon dont les choses se passent actuellement.”

Messi cherchera à apporter au PSG son insaisissable trophée de la Ligue des champions cette saison.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire