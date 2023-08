Messi a revitalisé Miami, maintenant le nouveau trio U22 pourrait secouer la MLS

Le monde entier regarde Lionel Messi. Lorsque l’Inter Miami CF a ajouté le septuple vainqueur du Ballon d’Or et ses amis Sergio Busquets et Jordi Alba, le club MLS s’est assuré que tous les yeux seraient rivés sur le trio de noms familiers.

Les premiers retours suggèrent que la signature de Messi pour un contrat de 2 ans et demi, d’une valeur de 60 millions de dollars par an, a valu chaque centime. Les Herons ont cependant fait un autre investissement important cet été, en signant Tomas Aviles, Facundo Farias et Diego Gomez à l’initiative U22, avec des frais de transfert totalisant plus de 17 millions de dollars. C’est une dépense révélatrice qui frise l’impensable étant donné que cette équipe vient également de recruter deux joueurs de Barcelone et un du Paris Saint-Germain.

Alors, qu’est-ce que Gerardo « Tata » Martino & Co. obtient à Aviles, Farias et Gomez? Et que signifient leurs arrivées pour les espoirs de Miami en séries éliminatoires ? Tim Vickery et Arch Bell fournissent leurs rapports de dépistage et analysent comment ces trois pourraient avoir un impact sur la MLS.

Tomas Avilés | 19 | Centre arrière

Ce défenseur de 19 ans a eu quelques mois bien remplis. Au début de l’année, il a représenté le Chili – il se qualifie par l’intermédiaire d’une grand-mère – dans le championnat sud-américain des moins de 20 ans. Cela ne s’est pas particulièrement bien passé, mais lors de la Coupe du monde de ce niveau d’âge en mai, il avait quitté le navire et jouait pour son Argentine natale.

Ce n’était pas non plus un succès retentissant. Il a lutté pour le rythme, a été expulsé contre le Guatemala et a connu une période difficile lorsque son équipe a été éliminée par le Nigeria.

Au niveau du club, cependant, l’entraîneur du Racing, Fernando Gago, a vu en lui des promesses et l’a gentiment amené, lui donnant des minutes en championnat et en Copa Libertadores. Aviles est encore un travail en (premiers stades de) progrès et devra rester comme tel pour l’avenir.

Faculte Farias | 20 | Attaquant

S’il n’avait pas contracté une blessure aux ligaments croisés, cet attaquant, 21 ans plus tard ce mois-ci, aurait probablement quitté Colon of Santa Fe, le club provincial argentin où il s’est fait un nom. Il a certainement laissé sa marque dans l’institution. Il y a deux ans, il faisait partie de l’équipe qui a remporté le premier titre national de l’histoire de Colon, puis en 2022, il était encore plus impressionnant car l’équipe a fait une rare apparition dans la Copa Libertadores.

Farias a joué comme avant-centre, mais sa position naturelle est celle d’attaquant de soutien, coupant du flanc droit ou jouant derrière le n ° 9. Il est trapu, est fort sur le ballon, voit les choses rapidement et est plein d’intelligence. petites passes qui glissent les coéquipiers derrière la défense adverse.

Il y a une question évidente ici : comment va-t-il s’accorder avec Messi ? Ils sembleraient tous les deux privilégier le même espace, mais comme Messi ne jouera probablement pas tous les matchs, Martino peut compter sur un remplaçant intéressant.

Diego Gomez | 20 | Milieu de terrain

Il y a un prix évident à payer pour réunir le groupe de Barcelone. Si Messi veut faire équipe avec succès avec Busquets et Alba, quelqu’un devra faire la course. Cet international paraguayen de 20 ans pourrait apporter la solution.

Par nature, il est un milieu de terrain offensif, mais il a la capacité physique de travailler box to box. Gomez coupe une silhouette imposante, grand et costaud avec un peu de fanfaronnade à son sujet. Pour Libertad au Paraguay, il a opéré dans le cadre d’un trio de milieu de terrain central, généralement comme celui qui avait le plus de liberté pour avancer et déclencher ses coups de foudre.

Ses débuts en équipe première ont eu lieu en mai de l’année dernière. En août, il jouait déjà pour son équipe nationale. C’est une carrière qui a voyagé rapidement, prête à attraper l’express de Miami. — Vickery

Tomas Aviles a rejoint l’Inter Miami pour des frais de transfert estimés à 9 millions de dollars. Marcio Machado/Eurasia Sport Images/Getty Images

Comment ces U22 positionnent Miami pour la MLS Cup

Il est important de mettre en contexte ce que signifie l’arrivée du trio U22 de l’Inter Miami composé d’Aviles, Farias et Gomez pour le reste de la saison.

En quelques semaines, la franchise du sud de la Floride a remplacé six des 10 partants de champ, avec des goûts de Kamal Miller, DeAndre Yedlin, Josef Martinez, Leonardo Campana, Ben Cremaschi et Robert Taylor se disputant les quatre dernières places de champ dans le onze de départ de Martino. . Ces six nouveaux joueurs se répartissent en deux pots : d’abord, vous avez le pot de superstar Messi, Busquets et Alba, tous arrivant en tant que transferts gratuits, puis vous avez le pot U22.

C’est la collection de joueurs qui pourraient détenir la clé des chances de l’équipe d’entrer dans les séries éliminatoires cette année et d’avoir du succès en 2024. Aviles s’intégrera bien au défenseur central avec Miller, Farias probablement sur l’aile face à Messi et Gomez dans milieu de terrain central jouant avec Busquets. Pas trop mal.

Ce qui est important à propos de ce trio U22, c’est que l’Inter Miami a dépensé beaucoup d’argent pour y arriver. L’Athletic a rapporté que les frais pour Farias s’élevaient à 5,5 millions de dollars. L’étoile défensive montante Aviles équivaut à un signature de 9 millions de dollarset Gomez est aurait exigé des frais de transfert aux alentours de 3 millions de dollars.

C’est un investissement de plus de 17 millions de dollars rien qu’en frais de transfert, même s’il convient de noter que, du point de vue du plafond salarial, il s’agit d’une entreprise intelligente. C’est parce que les frais de transfert U22 ne sont pas pris en compte dans la charge budgétaire, et avec ces trois joueurs de 20 ans ou moins, leurs plafonds ne s’élèvent qu’à 150 000 $.

Il est difficile de trouver une autre équipe en MLS qui signe ce genre de chèques. Vous n’en trouverez probablement pas un qui éclabousse ce genre d’argent pour trois joueurs qui ne se classeront même pas parmi les cinq meilleures étoiles de l’équipe.

Cela témoigne de l’ambition de l’Inter Miami non seulement de signer une superstar unique comme Messi et des joueurs de classe mondiale comme Busquets et Alba, mais également de fournir le système de soutien pour en faire un groupe compétitif.

L’expérience de Martino sera déterminante. Il a déjà prouvé depuis ses jours à Atlanta United qu’il sait façonner un groupe de joueurs talentueux et en faire rapidement une unité performante en MLS. A Miami, la qualité de l’argile avec laquelle il se met au travail est infiniment plus riche.

Il est temps de rattraper le retard, mais les marges sont minces. Lorsque l’action MLS reprendra après la Coupe des Ligues, l’Inter aura 12 matchs à jouer et devra accumuler 12 points pour se qualifier pour la neuvième et dernière place en séries éliminatoires. Le calendrier n’offre pas beaucoup d’aide non plus, Messi risquant de manquer au moins deux matches, sinon plus, en raison de ses obligations internationales avec l’Argentine.

Que cette équipe atteigne les séries éliminatoires en 2023 est cependant une autre affaire. Contrairement aux équipes MLS du passé qui ont expérimenté un Big Three vieillissant signé directement des meilleurs clubs européens mais ont laissé trop de trous ailleurs sur le terrain – la brève expérience de David Villa, Frank Lampard et Andreas Pirlo au New York City FC ne sera jamais oubliée. – l’investissement dans Aviles, Farias et Gomez pour soutenir Messi, Busquets et Alba montre que l’Inter Miami est prêt à combler toutes les fissures et à faire de l’équipe de Messi non seulement une équipe à surveiller, mais une équipe qui peut gagner. — Cloche