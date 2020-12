L’ancien président de Barcelone et candidat à la présidentielle, Joan Laporta, a déclaré à ESPN que le club avait menti à plusieurs reprises à Lionel Messi, mais il ne pense pas que l’international argentin jouera son football ailleurs la saison prochaine.

Laporta a été président du Barça entre 2003 et 2010 et se présente à la réélection le 24 janvier lorsque le club nommera un remplaçant pour Josep Maria Bartomeu, qui a démissionné en octobre.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

S’il est élu, l’une des premières tâches de Laporta sera d’amener Messi – qui a égalé le record de pointage de Pelé pour un seul club avec son 643e but du Barca contre Valence samedi – à prolonger son séjour au Camp Nou.

L’accord de Messi à Barcelone expire le 30 juin 2021 et il est autorisé à négocier un accord de pré-contrat avec d’autres clubs à partir du 1er janvier.

« Je suis sûr que Messi veut continuer au Barça », a déclaré Laporta dans une interview exclusive avec ESPN. « Cela dépendra de la proposition que lui fera le nouveau président. Il doit voir qu’il y a une équipe compétitive pour relancer l’histoire d’amour que Barca a eue avec la Ligue des champions mais qui a été suspendue ces dernières années.

« [The club] lui ont menti à plusieurs reprises et, en plus de cela, les choses ne se sont pas déroulées comme tout le monde le voulait. Il est à un moment de sa carrière où il veut toujours réussir et remporter des titres.

« Il ne peut pas continuer à accepter que d’autres équipes remportent la Ligue des champions et le Barça, avec Lionel, le meilleur joueur de l’histoire du jeu, ne dispose pas d’une équipe suffisamment compétitive pour pouvoir la gagner. »

Après la défaite 8-2 d’août contre le Bayern Munich, Messi a déclaré au Barca qu’il voulait passer à autre chose après 20 ans au club. Il a finalement fini par rester après que Bartomeu, le président de l’époque, ait refusé de le laisser partir.

Manchester City voulait le signer cet été, tandis qu’ESPN a révélé ce mois-ci que le Paris Saint-Germain surveillait également la situation dans le but de le réunir avec Neymar en France.

Cependant, Laporta a déclaré qu’il ne pouvait pas voir le sextuple joueur mondial de l’année enfiler le maillot d’un autre club et a ajouté que sa relation avec Messi et son père, Jorge, qui est également son agent, lui donne l’avantage sur les huit autres candidats pour La présidence.

Le premier passage de Laporta en tant que président du Barca a vu la progression de Messi dans la première équipe, la nomination de Pep Guardiola en tant qu’entraîneur et deux titres en Ligue des champions.

« Je ne vois pas Messi dans un maillot qui n’est pas celui du Barca », a ajouté Laporta. « L’histoire entre lui et le club est si belle que le nouveau président est obligé de s’assurer que cela continue. Je ne le vois pas jouer pour un autre club. Je le vois dans le maillot du Barca.

«En plus de redresser la situation financière du club, la priorité est de faire une proposition à Lionel qui le convainc de rester. J’espère arriver à temps. Et j’ai un avantage: la confiance de Messi.

« Il sait que l’offre que je fais sera réelle et je la remplirai. Je pense que cela aidera beaucoup et c’est un avantage sur les autres candidats. »

Lionel Messi a tenté de quitter Barcelone l’été dernier. Photo par David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

Une autre tâche du nouveau président du Barça est de stabiliser financièrement le club. La dette du club est passée à près de 500 millions d’euros cette année en raison de la mauvaise gestion du conseil précédent et des répercussions de la pandémie de coronavirus.

« Le club est au bord de la faillite », a déclaré Laporta. «C’est l’une des raisons pour lesquelles je me présente. J’ai fait de même en 2003 pour renverser une situation délicate. L’ampleur est bien plus grande cette fois mais la structure est la même.

« La situation est difficile mais, malgré tout, nous sommes [the football club] qui génère le plus de revenus. Mais nous devrons trouver socios [club members] travailler dans certains domaines qui peuvent nous aider à générer encore plus.

« Le plan d’urgence que nous avons est puissant, et je suis sûr qu’il fonctionnera. Le message est un message d’optimisme. Nous pouvons renverser la situation en réduisant les dépenses. Nous étudions également la restructuration de la dette. »





L’une des raisons pour lesquelles Laporta a été élu en 2003 était à cause de la promesse de signer David Beckham – bien qu’il ait finalement signé Ronaldinho à la place – mais il ne fera pas de tels engagements cette fois-ci.

Lorsqu’on lui a demandé si re-signer Neymar était une possibilité, il a déclaré qu’il ne parlerait pas des autres joueurs car cela pourrait déstabiliser l’équipe, bien qu’il ait ajouté qu’il aimait les joueurs « habiles » et a révélé qu’il était resté en contact avec plusieurs des plus grands agents du jeu pendant son loin du football.

L’ancien milieu de terrain Xavi Hernandez, qui entraîne actuellement Al-Sadd au Qatar, est une autre personne qui pourrait jouer un rôle important dans la campagne électorale. Il a été étroitement lié à Victor Font, un autre candidat à la présidence, mais a déclaré au cours du week-end qu’il n’approuverait officiellement personne tout en faisant l’éloge de Laporta et de Font.

«Je pense que c’est intelligent», a déclaré Laporta à propos de la position de Xavi. « Il a été l’un des meilleurs milieux de terrain de l’histoire du club, sinon le meilleur, et il sera un jour l’entraîneur. Je ne sais pas si à court, moyen ou long terme. Cela dépend des circonstances. »