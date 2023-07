Messi à l’Inter Miami : Tata Martino plaide pour la patience

L’entraîneur de l’Inter Miami, Tata Martino, se retrouve avec une équipe en manque de confiance et en proie à des blessures.

Après la récente défaite trois zéros de l’Inter Miami contre St. Louis samedi soir, leur séquence sans victoire a atteint 11 matchs.

Cependant, Martino a vu des failles dans la défense et l’attaque de l’équipe : « Nous sommes une équipe qui devrait jouer des matchs sans buts. Sans notre but et les adversaires. Nous ne sommes bons qu’entre les zones.

Messi n’aura probablement pas d’impact immédiat

Si vous êtes un fan qui espère que Lionel Messi affectera instantanément cette équipe, vous voudrez peut-être ajuster vos attentes. Selon l’entraîneur Tata Martino, le vainqueur de la Coupe du monde ne jouera pas les 90 minutes complètes dans un proche avenir.

S’exprimant samedi, Martino a déclaré: «Tout d’abord, nous sommes heureux que la signature du contrat ait été officialisée aujourd’hui et demain, il aura sa présentation. Nous aurions aimé pouvoir lui offrir une victoire pour cette présentation, et nous n’avons pas pu le faire.

« Ensuite, regarder vers l’avenir, avec l’excitation qui accompagne le fait d’avoir le meilleur joueur du monde jouant pour votre équipe. Mais aussi avec la patience dont nous avons besoin pour le préparer physiquement afin qu’il puisse jouer au bon moment. »

L’Inter Miami peut-il sauver sa saison ?

Alors que l’Inter Miami se prépare pour son prochain match de Coupe des Ligues 2023 contre Cruz Azul vendredi, il est crucial d’évaluer sa position actuelle en MLS, où il se retrouve au bas de la Conférence Est. Avec 18 points en 22 matchs cette saison, les Herons font face à une bataille difficile.

Compte tenu des saisons précédentes, la moyenne de points accumulés par l’équipe classée neuvième de la Conférence Est, la dernière équipe à obtenir une place en séries éliminatoires, a été de 43 points au cours des trois dernières saisons. Cela implique que la nouvelle équipe de Martino devrait gagner au moins 8 matchs et obtenir un match nul lors de ses 12 matchs restants pour avoir une chance de se qualifier pour les séries éliminatoires.

Crédit photo : IMAGO / ZUMA Wire