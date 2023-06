Messi à la MLS : avantages et inconvénients de l’accord avec l’Inter Miami

Cet épisode du podcast World Soccer Talk, intitulé Messi to MLS : winners and losers, est présenté par Sling.

Dans la plus grande histoire de football de l’année, nous décomposons les avantages et les inconvénients de la saga Messi à MLS, et ce que cela signifie pour MLS Season Pass.

Le déménagement de Lionel Messi à l’Inter Miami change tout avec la MLS. Il masque les fissures, mais il offre également à la Major League Soccer une opportunité unique. Un grand pouvoir s’accompagne d’une grande responsabilité, nous discutons donc de ce que cela signifie pour l’avenir de la Major League Soccer.

Y a-t-il des points négatifs ou des défis avec la signature de Messi ? Avec certitude. Mais certainement, les points positifs l’emportent largement sur les défis. C’est un nouveau chapitre du football de club américain, et nous y plongeons la tête la première.

Ce que cela signifie pour FOX Sports et Apple, ainsi que Telemundo et Univision, est également discuté. Attachez-vous pour une balade fascinante.

Messi à MLS : écoutez le dernier épisode

Lancé en 2006, le podcast World Soccer Talk est le podcast le plus ancien de la planète. Chaque semaine, nous partageons les dernières nouvelles sur le football à la télévision et en streaming, en plus de discuter de ce que nous aimons et n’aimons pas, et de présenter vos questions et commentaires dans notre segment Listener Mailbag. Christopher Harris et Kartik Krishnaiyer animent l’émission.

