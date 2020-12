BARCELONE: Lionel Messi a admis que le sentiment de malaise entre lui et Barcelone après sa tentative de quitter le club à la fin de la saison a affecté sa forme cette saison, dans laquelle il a affiché son plus bas but et ses passes décisives en 13 ans.

Messi a causé la consternation au Barca lorsqu’il a envoyé au club un burofax (avis officiel) qu’il voulait quitter en août, mais le président Josep Maria Bartomeu a bloqué le mouvement et l’Argentin s’est engagé à rester cette saison pour éviter une bataille juridique.

Il lui reste moins de sept mois sur son contrat et est capable de négocier avec d’autres clubs à partir de janvier.

« Tout ce qui s’est passé avant l’été, comment la saison s’est terminée, puis le burofax et tout le reste … J’ai un peu traîné tout dans le début de la saison », a déclaré Messi dans une interview avec la chaîne de télévision espagnole La Sexta.

«La vérité est que maintenant je me sens bien, mais l’été, j’ai passé un très mauvais moment.»

L’Argentin a frappé pour la 643e fois pour le Barça samedi pour égaler le record de buts de Pelé pour un seul club. Cependant, il a considérablement sous-performé cette campagne, tout comme son équipe, qui traîne de huit points le leader de l’Atletico Madrid en Liga.

Messi, qui a terminé meilleur buteur de la Liga la saison dernière et marque régulièrement plus de 40 buts chaque année pour son club, n’a marqué que neuf fois dans toutes les compétitions cette saison, dont cinq au point de penalty.

Il n’a pas non plus reçu d’aide en 13 matchs de championnat après avoir contribué 21 la saison dernière, faisant du début de cette campagne son pire depuis la saison 2007-08, alors qu’il avait 20 ans et souffrait de blessures.

Le Barça affrontera les élections le 24 janvier pour choisir le successeur de Bartomeu, qui a démissionné en octobre, et Messi est resté discret sur son avenir, affirmant qu’il était pleinement concentré sur l’aide à son équipe pour retrouver la forme.

«En ce moment, je me sens bien et j’ai hâte de me battre pour toutes les compétitions que nous avons devant nous», a-t-il ajouté.

«Je sais que le club traverse un moment difficile au niveau institutionnel et sur le terrain et que tout ce qui entoure le Barca en ce moment est difficile, mais je me sens excité.»