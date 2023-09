Messi a demandé à être solidaire avec les travailleurs syndiqués de l’hôtellerie en grève

Plus d’un mois après le début d’une grève, les employés des hôtels de Santa Monica se sont affrontés avec les gardes de sécurité.

Il y a un mois, des manifestants se sont rassemblés au Viceroy Santa Monica et se sont dirigés vers le Fairmont Miramar. Les agents de sécurité privés de l’hôtel Fairmont Miramar ont poussé à terre les employés qui faisaient le piquetage. Des images téléphoniques montrent Noel Rodriguez, un organisateur, le bras tordu dans le dos et traîné.

« La sécurité de l’hôtel nous a agressés. Ils ont agressé les ouvriers ; ils m’ont agressé ainsi que plusieurs autres personnes. Et c’est en fait la police qui est intervenue et les a fait s’arrêter et leur a fait respecter notre droit d’entrer et de manifester », a-t-il déclaré plus tard.

Que s’est-il passé à l’hôtel Fairmont Miramar ?

Les employés de l’hôtel en grève ont organisé un rassemblement dans l’enceinte de l’hôtel avant de déplacer leur manifestation à l’extérieur. Les travailleurs ont déclaré que l’hôtel avait tenté de les étouffer en diffusant de la musique forte tout au long de l’événement, selon FOX 11.

La grève des employés des hôtels de Los Angeles et du comté d’Orange a débuté le 2 juillet et se poursuit encore aujourd’hui. Les travailleurs du secteur hôtelier sont en grève pour améliorer leurs conditions financières. Ils exigent des salaires plus élevés et des programmes de santé et de retraite plus généreux.

UNISSEZ-VOUS ICI La section locale 11 est le syndicat qui parle au nom de plus de 15 000 personnes dans l’industrie hôtelière du sud de la Californie. Plus de 60 hôtels ont vu leur contrat prendre fin cet été, dont ceux exploités par Marriott et Hilton.

L’Union demande à Messi de rester loin de l’hôtel

Lionel Messi et ses collègues de l’Inter Miami prévoyaient de séjourner à l’hôtel Santa Monica lors de leur voyage pour jouer au LAFC. Désormais, le groupe protestataire demande à Messi d’éviter le Fairmont Miramar.

UNITE HERE Local 11 a publié une déclaration demandant à Messi et à son équipe de l’Inter Miami de soutenir sa cause.

« Nous avons appris que l’Inter Miami et le grand Lionel Messi se rendraient à Los Angeles cette semaine pour un match contre le LAFC dimanche. Ce matin, les travailleurs ont fait grève dans 13 hôtels, dont le Fairmont Miramar. Il y a à peine deux semaines, les travailleurs du Fairmont Miramar ont appelé au boycott de leur hôtel après que des agents de sécurité de l’hôtel ont été filmés en train d’attaquer violemment leurs propres employés alors qu’ils tentaient d’établir une ligne de piquetage.

« En tant que femmes de ménage, cuisiniers, chasseurs et serveurs, nous demandons à Lionel Messi et à ses coéquipiers d’être solidaires avec nous et de rester en dehors du Fairmont Miramar. »

PHOTO : IMAGO / Icône Sportswire