Messi a besoin de plus d’aide de ses collègues attaquants

Ronald Koeman a déclaré que Lionel Messi avait besoin de plus d’aide de ses coéquipiers alors que Barcelone se battait pour rester dans la course au titre de la Liga.

Messi, 33 ans, a marqué 18 fois en championnat cette saison, ce qui équivaut à environ 34% des buts du Barça dans l’élite espagnole. Antoine Griezmann, avec six ans, est le deuxième meilleur buteur du Barça, tandis qu’Ansu Fati, blessé depuis novembre, est troisième avec quatre buts.

Le Barça se rendra à Séville samedi avec la possibilité de se déplacer temporairement à moins de deux points du leader, l’Atletico Madrid, bien qu’ils aient joué deux autres matchs et se mettent au niveau du Real Madrid. Séville, quant à lui, peut faire passer le Barca à la troisième place avec une victoire et aura toujours un match en main du côté de Koeman.

« Ce n’est pas seulement aux joueurs seniors de faire un pas en avant », a déclaré Koeman lors d’une conférence de presse vendredi après avoir appelé les vétérans à prendre plus de responsabilités.

« Pour donner un exemple, Leo a marqué 18 buts. Le reste des attaquants, ensemble, ont plus ou moins le même montant. Il a également besoin d’aide.

« La responsabilité doit être partagée. Oui, les joueurs plus âgés doivent aider les jeunes joueurs de l’équipe, mais en général, c’est à toute l’équipe d’avancer. »

Lionel Messi est le meilleur buteur de Barcelone. Photo de David Ramos / Getty Images

Le match de ce week-end au Sanchez Pizjuan est le premier d’un double match entre Barca et Séville, les équipes se retrouvant à nouveau au Camp Nou lors du match retour de leur demi-finale de la Copa del Rey mercredi. Séville a remporté le match aller 2-0.

Les victoires pour Séville pourraient marquer la fin de la saison du Barça en mars, avec le Blaugrana 4-1 contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions, mais Koeman n’est pas d’accord qu’il affronte la semaine la plus importante de son mandat jusqu’à présent.

« Il y a de la pression pour toutes les équipes, pas seulement pour nous, malgré ce que cela peut sembler [in the press], » il ajouta.

« Être un joueur du Barca ou l’entraîneur du Barca signifie qu’il y a de la pression dans chaque match. Si vous ne gagnez pas, si vous perdez des matchs, c’est l’entraîneur qui est toujours à blâmer. J’accepte cette responsabilité. »

Le défenseur Ronald Araujo est de retour dans l’équipe pour le match contre Séville, bien que Sergi Roberto, Philippe Coutinho et Fati soient toujours à l’écart avec des blessures.

Koeman a pris fin prématurément lorsqu’il a eu un saignement de nez pour la deuxième fois cette saison lors d’une conférence de presse.

Une source du club a déclaré à ESPN qu’il allait bien et a expliqué qu’il prenait des anticoagulants après avoir souffert d’un problème cardiaque l’année dernière et qu’ils étaient la cause des saignements de nez.