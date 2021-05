Messi 8/10, De Jong 7/10 alors que Barcelone maintient les espoirs de titre dans la Liga à Valence

Lionel Messi a frappé deux fois alors que Barcelone venait de l’arrière pour battre Valence 3-2 à Mestalla dimanche et garder leurs espoirs de titre en vie avec quatre matchs à disputer en Liga.

Gabriel Paulista a mené Valence à la 50e minute, mais le Barça a répliqué avec trois buts en 12 minutes pour rester à deux points du leader Atletico Madrid, qu’il accueille au Camp Nou samedi.

Le but de Paulista a donné le ton pour une deuxième mi-temps passionnante, Messi égalisant de près après avoir vu son penalty sauvé par l’ancien coéquipier Jasper Cillessen.

Antoine Griezmann a ensuite donné l’avantage au Barça et un coup franc de Messi a semblé conclure avec 20 minutes à jouer. Cependant, une frappe étonnante de Carlos Soler a mis en place sept dernières minutes nerveuses pour l’équipe de Ronald Koeman.

Positifs

Koeman a déclaré avant le match de dimanche que si son équipe remportait ses cinq derniers matchs, elle gagnerait la ligue. Cela fait maintenant quatre. S’ils gagnent ces quatre, ils sont assurés de finir au-dessus de l’Atletico, bien qu’ils aient toujours besoin du Real Madrid pour perdre des points. Si le Barça et Madrid gagnent tous les matchs restants, Madrid remportera la ligue grâce au meilleur bilan en tête-à-tête entre les deux équipes.

C’était une performance courageuse du Barça, cependant, qui se félicite des encouragements pour le match de l’Atletico. Ils ont riposté d’un but pour gagner dans la ligue à Mestalla pour la première fois depuis la saison 2016-17 et se sont battus pour clôturer le match. Le retour a été mené par Messi, qui semble déterminé à entraîner le Barça vers le titre.

Il y avait aussi de bonnes nouvelles sur le front des réservations. Messi, Griezmann et Frenkie de Jong faisaient partie des joueurs qui auraient raté le match de l’Atletico s’ils avaient été avertis. Ils ne l’étaient pas.

Négatifs

Le Barça a de nouveau montré des faiblesses en défense, concédant un but mou dans un coin et s’ouvrant parfois trop facilement sur la contre-attaque. Ils ont également gaspillé dans le dernier tiers, ce qui signifiait qu’ils étaient à nouveau incapables de tuer le match.

Note du manager sur 10

5 – Koeman purgeait le premier d’une interdiction de touche de deux matchs après avoir été expulsé lors de la défaite en milieu de semaine contre Grenade. Une fois le match commencé, il pourrait avoir peu d’impact dessus, avec son n ° 2 Alfred Schreuder rôdant dans la zone technique à sa place.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – Réalisation de bons arrêts d’Uros Racic et de Goncalo Guedes alors que le match était sans but. Laissé le but béant pour le premier but de Valence, bien qu’il se soit senti gêné par Thierry Correia.

DF Ronald Araujo, 6 ans – A remplacé Oscar Mingueza en tant que défenseur du côté droit. Est meilleur à l’arrière mais pas aussi à l’aise sur le ballon.

DF Gerard Pique, 6 ans – Une blessure au genou a été battue pour remporter plusieurs en-têtes clés alors que Valence cherchait à égaliser.

DF Clement Lenglet, 5 ans – S’est amélioré ces dernières semaines mais s’est éteint pour laisser Paulista libre pour le but de Valence.

MF Sergino Dest, 6 – Revenu sur le côté après s’être reposé en milieu de semaine mais n’a pas été en mesure d’offrir une menace sur la droite.

C’est à nouveau Lionel Messi qui a porté Barcelone à la victoire, l’Argentin marquant deux fois à Valence dans une victoire 3-2. Photo par Aitor Alcalde / Getty Images

MF Frenkie de Jong, 7 ans – Recouvert chaque brin d’herbe dans une autre performance non-stop. Aidé en défense et est entré dans la surface quand il a pu, avec sa tête, sauvé par Cillessen, établissant le but de Griezmann.

MF Sergio Busquets, 7 ans – A poursuivi sa bonne forme des dernières semaines et a été le plus rapide à réagir au penalty de Messi pour garder le ballon en vie.

MF Pedri, 7 ans – A été fortement impliqué dans le match de manière positive dès le début, mais a raté une chance en or d’ouvrir le score en 10 minutes. Son tir bloqué a conduit au premier but de Messi.

MF Jordi Alba, 6 ans – Mieux en attaque qu’en défense et a livré beaucoup de centres dangereux dans la surface, y compris celui qui a conduit au but de Griezmann.

FW Lionel Messi, 8 ans – Impliqué dans la plupart des meilleurs moments du Barça. Sa belle passe pour De Jong a été gérée par Toni Lato pour remporter le penalty, ce qui a finalement conduit à son premier but. Ajout de son deuxième, son 28e en championnat cette saison, via un superbe coup franc.

FW Antoine Griezmann, 7 ans – N’a pas été assez dans la surface en première mi-temps, mais a été bien placé pour marquer le deuxième but vital de six mètres pour prolonger sa séquence de buts à cinq lors de ses cinq derniers matchs.

Substituts

MF Sergi Roberto, N / R – Remplacement de Dest pendant les 15 dernières minutes pour aider le Barça à garder le ballon.

MF Ilaix Moriba, N / R – Un autre signe de la confiance que le Barça a en lui pour le lancer dans un si grand match.