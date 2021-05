Messi 7/10, Griezmann 5/10 alors que Barcelone ne parvient pas à stimuler les espoirs de titre de la Liga avec match nul contre l’Atletico

Barcelone et l’Atletico Madrid ont disputé un match nul 0-0 au Camp Nou samedi pour donner au Real Madrid l’avantage dans la course au titre de la Liga.

L’Atletico reste en tête pour l’instant, mais il sera remplacé par Madrid si l’équipe de Zinedine Zidane bat Séville dimanche. Le Barça, quant à lui, reste à deux points de l’Atletico avec seulement trois matchs à jouer.

Les deux équipes devaient remercier leurs gardiens de but pour le résultat de samedi. Marc-André ter Stegen a effectué une série d’arrêts en première mi-temps pour garder le Barça dans le match, tout en Jan Oblak produit deux beaux arrêts pour rester à l’écart Lionel Messi. Remplacer Ousmane Dembele a eu une grande chance de le gagner pour l’équipe locale tardivement, mais le Français a pris la tête lorsqu’il n’a pas été marqué à seulement six mètres.

Positifs

Les espoirs de titre du Barça ne tiennent qu’à un fil, mais ils ne sont pas morts. Pas encore en tout cas. Ils ont maintenant besoin à la fois de l’Atletico et de Madrid pour perdre un match ou faire match nul deux des trois derniers s’ils veulent remporter le titre. C’est peu probable, mais ce n’est pas impossible.

Négatifs

En dessinant avec l’Atletico, le Barça a abandonné son bilan face à face contre l’équipe de Diego Simeone cette saison, ce qui est le bris d’égalité dans le cas où deux équipes termineraient la campagne à égalité de points. Cela signifie que le Barça devra obtenir plus de points que l’Atletico et Madrid pour finir au-dessus d’eux, ce qui pourrait être la clé d’une bataille aussi uniforme pour la première place.

La première mi-temps du Barça a été particulièrement mauvaise, peut-être influencée par une blessure à la tête Sergio Busquets, qui a dû être transporté à l’hôpital après un affrontement avec Stefan Savic. Ils ont été ouverts beaucoup trop facilement, concédant une multitude de chances et, un moment d’éclat de Messi mis à part, rien ne convenait à une équipe qui se battait soi-disant pour gagner la ligue.

Note du manager sur 10

5 – Koeman a purgé la deuxième d’une interdiction de ligne de touche de deux matchs, mais il porte toujours le pouvoir de la façon dont le Barça a joué en première mi-temps. Il y a aussi un argument, étant donné la position du Barça dans la ligue, il aurait dû être plus agressif tardivement.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 8 ans – le Allemand Le gardien de but a effectué six arrêts en première mi-temps et a été la voix la plus forte sur le terrain en ce qui concerne l’organisation de la défense.

DF Oscar Mingueza, 5 ans – Lutte contre les habiles Yannick Carrasco et payé le prix en étant enlevé à la pause pour Ronald Araujo.

DF Gerard pique, 6 – J’ai vu une bonne chance de tête sauvée par Oblak, puis quelques instants plus tard, à l’autre bout, a fait une grande interception pour arrêter le galivanting Carrasco. Avait semblé léthargique jusque-là.

DF Clément Lenglet, 5 – Fait un blocage crucial sur Angel Correa en première mi-temps. En seconde période, il a enlevé le ballon de la tête d’Araujo lorsque l’Uruguayen avait l’air certain de marquer puis de se mettre en place. Luis Suarez avec un dégagement tranché.

MF Sergino Dest, 6 – Bien commencé et a eu le battement de Mario Hermoso mais n’a pas offert la menace soutenue à droite qui était nécessaire.

Lionel Messi a les meilleures chances de Barcelone, mais n’a pas été en mesure de sortir ce qui aurait été un objectif vital pour les espoirs du titre. Getty

MF Frenkie de Jong, 7 — Travaillé dur et portait beaucoup le ballon vers l’avant, mais n’a pas été en mesure de se positionner dans le dernier tiers pour blesser l’Atletico.

MF Sergio Busquets, 6 ans – Il est devenu évident de l’ordre qu’il donnait à Barcelone lorsqu’il a été forcé de partir pour une blessure à la tête à la 32e minute.

MF Pedri, 6 – J’ai vu beaucoup de balle mais n’a pas pu faire fonctionner sa magie entre les lignes. Bon centre pour le but d’Araujo qui a été exclu pour hors-jeu.

MF Jordi Alba, 6 – A eu du mal à trouver beaucoup d’espace sur la gauche, mais a produit un grand centre pour préparer la chance de Dembele.

FW Lionel Messi, 7 ans – Même avec le Barça sur le pied arrière, il a produit le meilleur moment du match, battant six joueurs de l’Atletico avant de voir son tir écarté par le brillant Oblak. Le Slovène a ensuite effectué un bon arrêt sur un coup franc de Messi.

FW Antoine Griezmann, 5 – N’a pas offert suffisamment de soutien à Messi dans le dernier tiers, avec ses seules chances faciles pour Oblak.

Substituts

MF Ilaix Moriba, 6 – Remplacé les Busquets blessés pour la dernière heure, minutes qui profiteront énormément à son développement.

DF Ronald Araujo, 6 ans – A aidé à rendre le Barça plus solide à l’arrière et constituait une menace sur les jeux arrêtés, se dirigeant vers un but qui a été exclu pour hors-jeu.

MF Sergi Roberto, N / R – Entré pour Pedri mais n’a pas ajouté grand-chose.

FW Ousmane Dembele, N / R – Cela a fait une différence quand il est venu avec son rythme et sa franchise, mais ce dont on se souviendra pour sa défaite tardive.