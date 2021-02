Messi 6/10, Lenglet 4/10 alors que le Barça perd deux points coûteux contre Cadix nouvellement promu

La semaine de Barcelone est allée de mal en pis alors que le penalty tardif d’Alex Fernandez a valu à Cadix un match nul 1-1 inattendu au Camp Nou en Liga dimanche.

Le 16e but de la saison de Lionel Messi, également du point de penalty, avait donné une avance au Barça en première période alors qu’il cherchait à rebondir après une défaite 4-1 en milieu de semaine contre le Paris Saint-Germain en Ligue des champions.

Les chances sont allées et venues pour que le Barça double son avance et ils ont dû payer pour leur gaspillage lorsque Fernandez, frère du défenseur du Real Madrid Nacho, a remporté un point aux visiteurs à la 89e minute après que Clément Lenglet ait commis une faute sur Ruben Sobrino.

Positifs

Le but de Messi l’a mis au niveau de Luis Suarez en tant que meilleur buteur de la Liga cette saison, alors qu’il a également dépassé Xavi Hernandez en tant que détenteur du record d’apparition du Barca dans l’élite espagnole. Il a maintenant joué 506 matchs de championnat pour le club.

Négatifs

Le Barça a raté une chance en or de réduire l’écart avec le leader de l’Atletico Madrid, qui a perdu contre Levante samedi, alors que leur séquence de victoires s’est terminée à sept. Le tirage au sort les déplace à moins de huit points de l’Atletico, mais il aurait pu et aurait dû être de six.

Le match a été perdu des deux côtés. Bien que Cadix – qui est la dernière équipe à battre le Barça en championnat, en décembre – soit profondément assis, l’équipe de Ronald Koeman a trouvé beaucoup d’espace dans le dernier tiers, mais leur finition et leur prise de décision ont été lamentables. Ils ont terminé le match avec 21 tirs mais un seul but. Ils étaient lents sur le ballon sur le terrain et à l’arrière, là où ils n’avaient pas grand chose à faire, un moment de folie de Lenglet leur a coûté deux points à la mort.

Note du manager sur 10

5 – Koeman est resté avec les mêmes joueurs qui ont perdu contre le PSG, leur offrant une chance de rédemption. Ils ne l’ont pas pris et sa décision de faire les cinq changements en seconde période a ruiné le rythme du match.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – N’a pas eu de sauvegarde à effectuer sur le jeu ouvert, mais a concédé une pénalité tardive.

DF Sergino Dest, 6 – Une performance bien améliorée sur sa performance contre le PSG, même s’il n’avait pas grand-chose à défendre. Bien lié avec Ousmane Dembele en attaque.

DF Gerard Pique, 6 ans – A terminé 90 minutes pour la première fois depuis son retour en avance sur une blessure au genou après trois mois d’absence.

DF Clement Lenglet, 4 ans – Une erreur impardonnable de sortir Sobrino tard alors que Cadix offrait peu ou pas de menace dans le dernier tiers.

DF Jordi Alba, 6 ans – J’ai essayé d’aider à l’attaque mais je n’ai pas eu beaucoup de joie sur la gauche. Tourné à distance en première mi-temps.

MF Sergio Busquets, 6 ans – Semblait à l’aise et contrôlait le match alors qu’il était assis juste à l’intérieur de la moitié de Cadix, dictant les mouvements du Barça avant d’être enlevé.

MF Frenkie de Jong, 6 ans – A eu de meilleures performances récemment et est mieux adapté à un jeu plus ouvert. Avait un but exclu pour hors-jeu.

Lionel Messi a été frustré alors que Barcelone a concédé tardivement à perdre deux points coûteux contre Cadix. Photo de JOSEP LAGO / AFP via Getty Images

MF Pedri, 7 ans – Meilleur joueur du Barca. A remporté le penalty grâce à ses réactions rapides et a offert les passes les plus incisives dans et autour de la surface, créant de bonnes chances pour ses coéquipiers. Comme De Jong, avait un but exclu.

FW Ousmane Dembele, 6 ans – Je n’ai pas arrêté de courir sur la ligne arrière de Cadiz, mais s’est trompé quand cela importait. La majorité de ses six tirs étaient hors cadre ou bloqués.

FW Lionel Messi, 6 ans – A marqué le penalty et est venu près de quelques buts supplémentaires, tirant un bon arrêt de Jeremias Ledesma en première mi-temps. Terminé le match avec huit tirs mais un seul but.

FW Antoine Griezmann, 5 – Pas assez impliqué dans le dernier tiers et a été décollé en seconde période.

Substituts

FW Martin Braithwaite, 6 ans – Entré pour Griezmann et bien qu’il soit plus impliqué, il n’a pas offert un avantage dans la boîte.

MF Miralem Pjanic, 6 ans – Remplacé Busquets et eu une chance de loin, conduisant large.

FW Francisco Trinaco, N / R – Méritait plus de minutes après ses récentes performances mais est venu trop tard pour faire sa marque ici.

MF Riqui Puig, N / R – Compte tenu des 10 dernières minutes à la place de Dembele.

DF Oscard Mingueza, N / R – A eu une grande chance de traverser mais a reculé à la place et l’occasion est passée.