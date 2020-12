Barcelone est tombé à sa quatrième défaite de la saison en Liga samedi alors qu’il était battu 2-1 par Cadix à l’Estadio Ramon de Carranza.

Le remplaçant Alvaro Negredo a marqué le vainqueur à la 63e minute et Cadix a pu résister à une pression tardive du Barca pour conserver les trois points.

L’équipe locale, qui a battu le Real Madrid plus tôt cette saison, a pris rapidement les devants grâce à Alvaro Gimenez, mais le Barça a riposté en seconde période lorsque Pedro Alcala a transformé le centre de Jordi Alba en son propre filet. La joie du Barça a cependant été de courte durée, Negredo marquant à peine cinq minutes plus tard et l’équipe de Ronald Koeman n’a pas pu revenir pour la deuxième fois.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Positifs

en première mi-temps, repoussant Cadix et obtenant finalement l’égalisation – bien qu’avec une part de chance – ils méritaient à l’époque.

2 Liés

Négatifs

L’euphorie de trois victoires consécutives au cours des 10 derniers jours a été assombrie par les doutes sur l’opposition que le Barça avait affrontée. Samedi, l’idée qu’ils ont tourné un coin a été annulée par Cadix. Le pire de tous pour le Barça, c’est qu’ils se sont tirés une balle dans le pied avec des erreurs défensives, offrant deux buts à leur adversaire. Oscar Mingueza était en faute pour le premier but et Clément Lenglet leur a coûté le deuxième.

Le Barça a déjà 12 points de retard sur le leader de l’Atletico Madrid et il faudra un énorme changement dans les performances pour remporter le titre d’ici.

Note du manager sur 10

5 – Koeman est allé avec Lionel Messi, Antoine Griezmann et Philippe Coutinho en attaque mais le problème quand ils jouent tous, c’est qu’il n’y a pas de largeur. Une fois de plus, l’entraîneur néerlandais n’a pas pu affecter un match avec ses changements. C’est six fois que son équipe du Barça a pris du retard et ils ne sont revenus pour gagner aucun de ces matches, perdant quatre et nuls deux.





Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 – A été complètement exposé parfois étant donné que le Barça était une attaque totale à partir de la huitième minute, mais a réussi à faire quelques gros arrêts face à un face à face.

DF Sergino Dest, 6 – Un exutoire en attaque et toujours prêt à affronter son homme. Cependant, il a raté l’une des meilleures chances d’égaliser le Barça, tirant large après que Busquets l’ait rattrapé.

DF Oscar Mingueza, 5 ans – Sa mauvaise tentative pour dégager un corner a conduit au premier but, bien qu’il ait fait valoir qu’il avait été victime d’une faute, ce qui a ébranlé son équilibre.

DF Clement Lenglet, 4 ans – Laisser le ballon rebondir devant lui à la suite de la remise en jeu d’Alba, permettant à Negredo de pincer et de marquer le deuxième de Cadiz. Également réservé. Une nuit difficile pour le défenseur français.

DF Jordi Alba, 5 ans – A marqué le but du Barça, mais a ensuite contribué au deuxième de Cadix en se précipitant sur une touche et en mettant Lenglet en difficulté.

MF Sergio Busquets, 6 ans – Une de ses meilleures performances de la saison, qui n’en dit pas trop. Une passe intelligente pour mettre en place Dest en seconde période a été un moment fort.

Lionel Messi a eu une journée difficile au bureau, ayant du mal à se rassembler contre une défense compacte de Cadix. Photo par David S. Bustamante / Soccrates / Getty Images

MF Frenkie de Jong, 6 ans – Était partout, en commençant au milieu de terrain et en terminant en défense, mais sans vraiment avoir l’impact sur le jeu que Barca attend de lui.

FW Lionel Messi, 6 – Sbien entamé, revigoré par les récents repos, mais est devenu frustré au fur et à mesure que le match avançait. Est venu près de marquer d’un coin et a attiré quelques arrêts du gardien de but, mais sa chance était perdue.

FW Antoine Griezmann, 5 ans – N’a pas arrêté d’essayer mais a trop gaspillé le ballon après de bonnes performances consécutives lors des matchs précédents du Barca.

FW Philippe Coutinho, 4 – Manqué une bonne chance précoce et tué trop d’attaques du Barca avant d’être enlevé à la mi-temps.

FW Martin Braithwaite, 5 ans – Son parcours de trois matchs s’est terminé contre une équipe compacte de Cadix. A peine autorisé à renifler.

Substitutions

MF Pedri, 6 ans – Travaillé dur et pressé intelligemment mais incapable de transformer le match en faveur du Barça.

FW Ousmane Dembele, 6 ans – Entré à la mi-temps mais ses qualités conviennent à un jeu plus ouvert.

FW Francisco Trincao, N / R – Je suis entré dans quelques bonnes positions et j’ai eu de belles attentions, mais sa prestation l’a laissé tomber.

MF Miralem Pjanic, N / R – Sa contribution dans les 10 minutes qu’il était sur le terrain vous fait vous demander pourquoi il n’a pas été amené plus tôt.