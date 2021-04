Barcelone a raté l’occasion de se hisser au sommet de la Liga jeudi en subissant une défaite 2-1 au Camp Nou contre Grenade.

Lionel Messi a ouvert le score à la 23e minute, mais les visiteurs, qui sont dans le mélange pour une place en Ligue Europa, ont frappé deux fois en seconde période pour ébranler les espoirs de titre du Barça.

Darwin Marchis a égalisé juste après l’heure et Jorge Molina a pris la tête du vainqueur à 11 minutes de la fin pour laisser l’équipe de Ronald Koeman troisième du tableau, à deux points du leader Atletico Madrid.

2 Liés

Positifs

Tous les joueurs du Barça à un carton jaune d’une interdiction – Messi, Antoine Griezmann, Frenkie de Jong et Oscar Mingueza – ont réussi à éviter la réservation qui les aurait exclus du voyage difficile de dimanche à Valence. Cependant, cela signifie qu’ils sont désormais tous un risque de suspension pour le match suivant, la date cruciale à domicile avec les leaders de l’Atletico une semaine samedi.

Négatifs

Le Barça n’a plus le titre entre ses mains. S’ils gagnent leurs cinq matchs restants, ils devanceront l’Atletico, grâce au fait qu’ils les accueillent le 8 mai, mais cela ne suffira pas si le Real Madrid remporte ses cinq derniers matchs. Le Barça et Madrid sont à égalité de points, mais Los Blancos se vanter d’un record de tête-à-tête supérieur. Séville est la quatrième équipe du mélange. Ils sont trois derrière l’Atletico et un point en arrière du Barca et de Madrid.

Ce qui frustrera le plus le Barça, c’est que c’était un match qu’ils n’auraient jamais dû perdre. Une avance de 1-0 s’est avérée dangereuse et le gaspillage en attaque et les défaillances défensives leur ont coûté. Les deux buts de Grenade étaient le résultat d’un jeu lent de la part des hôtes.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Guide du spectateur ESPN +: Bundesliga, Serie A, MLS, FA Cup et plus

Note du manager sur 10

5 – La colère de Koeman a débordé en seconde période alors que son équipe n’a pas réussi à tuer le match et qu’il a été envoyé dans les gradins pour quelque chose qu’il a dit à l’arbitre.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Marc-André ter Stegen, 6 ans – Ralentissez sur sa ligne pour le premier but mais a été vendu short les deux fois par sa défense.

DF Oscar Mingueza, 5 ans – Erreur lors d’une interception lors de la préparation du premier but de Grenade pour dévier le ballon sur le chemin de Marchis.

DF Gerard Pique, 5 – A perdu Molina pour le deuxième but de Grenade, laissant l’attaquant de 39 ans complètement anonyme.

DF Samuel Umtiti, 5 ans – Comme Pique, était coupable d’avoir vu Molina dériver pour le but gagnant. À part cela, n’a pas trop mal fait son premier départ en près de deux mois, y compris un bon bloc sur Roberto Soldado en première mi-temps.

MF Sergi Roberto, 4 ans – Les deux buts sont descendus de son côté, avec Marchis derrière lui, et Adrian Marin a donné trop de place pour centrer pour le deuxième.

MF Frenkie de Jong, 6 ans – A travaillé dur pour défendre et attaquer et a été impliqué dans de beaux mouvements, mais n’a pas eu un effet énorme sur le jeu.

MF Sergio Busquets, 7 ans – Produit certains des meilleurs moments du Barça, avec trois ou quatre de ses passes d’une qualité que très peu de joueurs peuvent évoquer.

Lionel Messi a ouvert le score, mais jeudi contre Grenade ne sera pas considéré comme l’un de ses meilleurs matchs pour les Blaugrana. Photo par Eric Alonso / Getty Images

MF Ilaix Moriba, 6 ans – L’adolescent est venu pour Pedri et a bien fait, remportant un coup franc dans une zone dangereuse en première mi-temps et ouvrant une chance à Griezmann après la pause.

MF Jordi Alba, 5 ans – A été encombré sur le flanc gauche par Grenade, mais a continué et a fourni un exutoire à ses coéquipiers.

FW Lionel Messi, 6 ans – A marqué un brillant premier match, son 26e en championnat cette saison, mais a raté une belle occasion de faire deux avant la mi-temps.

FW Antoine Griezmann, 6 ans – Excellent virage et passe pour fixer le but de Messi, mais il a raté sa meilleure chance, bouclant largement après le retrait d’Ilaix.

Substitutions

MF Pedri, 6 ans – Entré à 1-1 et ne pouvait pas vraiment entrer dans un match qui venait de s’ouvrir avec le but de Grenade.

FW Ousmane Dembele, 6 ans – J’ai vu beaucoup de balle sur le terrain mais je n’ai rien trouvé dans le dernier tiers.

FW Francisco Trincao, N / R – Un dernier lancer de dés de Koeman après que Molina ait mis Grenade en tête.