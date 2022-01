Messenger obtient un chiffrement de bout en bout dans les discussions et les appels de groupe

Messenger prend en charge les discussions de cryptage de bout en bout depuis un certain temps déjà, mais la dernière mise à jour l’active également pour les discussions de groupe et les appels. Et pour que toute l’expérience de communication privée soit sans compromis, des réactions, des GIF et des autocollants sont également disponibles dans les conversations E2E.

Comme en mode Vanish, les chats E2E proposent des messages autodestructeurs, mais plus intéressant encore, ils avertissent l’autre partie lorsque vous prenez une capture d’écran d’un message qui disparaît. Tout ce que vous avez à faire pour activer l’E2E dans les discussions de groupe est d’appuyer sur un interrupteur.

Enfin, la nouvelle mise à jour vous permet de partager et d’enregistrer plus facilement des médias avec certains outils d’édition en déplacement.

La source