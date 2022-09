Tous les premiers intervenants de la région sont invités à la paroisse St. Patrick de Yorkville pour une messe célébrée en leur honneur à 13 h le dimanche 11 septembre.

Une réception avec rafraîchissements suivra au centre paroissial. La messe et la réception sont parrainées par le St. Patrick Men’s Club et le Yorkville Knights of Columbus Council 14463 en l’honneur des policiers, pompiers et autres premiers intervenants locaux. La liturgie rendra grâce pour les premiers intervenants actuels et retraités et rendra hommage à ceux qui sont morts dans l’exercice de leurs fonctions.

La célébration comprendra un color guard et des cornemuses. La procession dans l’église commencera à 12h45, avec la messe à 13h. Les premiers intervenants sont priés de porter leurs uniformes.

La paroisse St. Patrick est située au 406 Walnut St. à Yorkville. Visitez stpatrickyorkville.org.