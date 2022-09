JACKSON, Mississippi (AP) – Le gouverneur du Mississippi en 2017 était «à bord» avec un plan pour qu’un groupe à but non lucratif verse à Brett Favre plus d’un million de dollars en subventions d’aide sociale afin que le quart-arrière à la retraite de la NFL puisse aider à financer une installation universitaire de volley-ball , selon un SMS entre Favre et le directeur de l’association.

Les documents judiciaires déposés lundi par un avocat du Mississippi Community Education Center contiennent des messages texte entre Favre et la directrice exécutive du centre, Nancy New, qui incluent des références au gouverneur républicain Phil Bryant, qui a quitté ses fonctions en 2020.

Nancy New et son fils, Zachary New, qui ont aidé à diriger l’organisation à but non lucratif, ont plaidé coupables en avril à des accusations de détournement de fonds sociaux destinés à aider certaines des personnes les plus pauvres du pays. Ils attendent leur condamnation et ont accepté de témoigner contre d’autres dans la plus grande affaire de corruption publique du Mississippi depuis des décennies.

En mai, le département des services sociaux du Mississippi a intenté une action en justice civile contre Favre, trois anciens lutteurs professionnels et plusieurs autres personnes et entreprises pour tenter de récupérer des millions de dollars d’aide sociale mal dépensés. Le procès a déclaré que les accusés avaient “gaspillé” plus de 20 millions de dollars du programme anti-pauvreté d’assistance temporaire aux familles nécessiteuses.

En plaidant coupable, Nancy et Zachary New ont reconnu avoir participé à la dépense de 4 millions de dollars d’aide sociale pour une installation de volley-ball à l’Université du sud du Mississippi.

La mère et le fils ont également reconnu avoir versé des fonds d’aide sociale à Prevacus Inc., une société basée en Floride qui tentait de développer un médicament contre les commotions cérébrales. Favre a déclaré dans des interviews qu’il soutenait Prevacus.

Le dépôt auprès d’un tribunal de l’État du Mississippi comprenait des échanges de SMS entre Favre et Nancy New sur l’organisation du paiement du département des services sociaux du Mississippi par l’intermédiaire de l’association à but non lucratif à Favre pour des allocutions, Favre disant alors qu’il dirigerait l’argent vers l’installation de volley-ball.

Favre a joué au football à l’Université du sud du Mississippi avant d’aller dans la NFL en 1991, et sa fille a commencé à jouer dans l’équipe de volley-ball là-bas en 2017.

Selon des documents judiciaires, Favre a envoyé un texto à Nancy New le 3 août 2017 : « Si vous deviez me payer, est-ce que les médias pourraient de toute façon savoir d’où ça vient et combien ?

Nancy New a répondu: “Non, nous n’avons jamais eu cette information rendue publique. Je comprends cependant que tu sois mal à l’aise à ce sujet. Voyons ce qui se passera lundi avec la conversation avec certaines personnes de Southern. Peut-être que ça va cliquer avec eux. Avec un peu de chance.”

Favre a répondu: “Ok merci.”

Le lendemain, Nancy New a envoyé un texto à Favre : « Wow, je viens de raccrocher avec Phil Bryant ! Il est à bord avec nous ! Nous allons le faire !”

Favre a répondu: “Génial, j’avais besoin d’entendre ça à coup sûr.”

Bryant, un républicain, a servi deux mandats et gouverneur et n’a pas pu se représenter en 2019 en raison des limites de mandat. Il a obtenu son baccalauréat à l’Université du sud du Mississippi.

Dans un dossier judiciaire du 11 juillet, l’avocat de Nancy New a écrit que Bryant lui avait demandé de verser 1,1 million de dollars en aide sociale à Favre par l’intermédiaire du centre d’éducation communautaire du Mississippi pour “avoir pris la parole lors d’événements, de discours liminaires, d’événements radiophoniques et promotionnels et de développement de partenaires commerciaux”. Un porte-parole de Bryant a déclaré en juillet que les allégations contre l’ancien gouverneur étaient fausses et que Bryant avait demandé au vérificateur de l’État d’enquêter sur une éventuelle fraude à l’aide sociale.

Favre n’a été accusé d’aucun acte criminel. L’auditeur du Mississippi, Shad White, a déclaré que Favre était payé pour des discours mais ne s’est pas présenté. Favre a remboursé l’argent, mais White a déclaré en octobre que Favre devait encore 228 000 $ d’intérêts.

Dans une publication sur Facebook lorsqu’il a remboursé les premiers 500 000 dollars, Favre a déclaré qu’il ne savait pas que l’argent qu’il avait reçu provenait de fonds sociaux. Il a également déclaré que son organisme de bienfaisance avait fourni des millions de dollars aux enfants pauvres du Mississippi et du Wisconsin.

Emily Wagster Pettus, Associated Press