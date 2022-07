Messages texte des services secrets manquants, mais pas oubliés

Commentez cette histoire Commentaire

Une agence de surveillance a appris en février que les services secrets avaient purgé presque tous les SMS de téléphone portable datant du 6 janvier 2021 environ., attaque contre le Capitole, mais a choisi de ne pas alerter le Congrès, selon trois personnes informées des discussions internes. Cette agence de surveillance, le bureau de l’inspecteur général du département de la sécurité intérieure, s’est également préparée en octobre 2021 à émettre une alerte publique indiquant que les services secrets et d’autres divisions du département l’empêchaient de répondre aux demandes de documents et de textes entourant l’attaque du Capitole, mais l’ont fait pas le faire, ont déclaré les personnes informées à ce sujet. Ils ont parlé sous couvert d’anonymat pour discuter d’enquêtes internes sensibles.

La révélation inédite sur le retard de plusieurs mois de l’inspecteur général dans le signalement les textes des services secrets aujourd’hui disparus provenait de deux lanceurs d’alerte qui ont travaillé avec l’inspecteur général Joseph V. Cuffari, ont déclaré les personnes au courant des discussions internes.

Ces derniers jours, un ancien employé a contacté le Project on Government Oversight (POGO), un groupe indépendant de responsabilité gouvernementale, et a décrit la décision du bureau de Cuffari de ne pas divulguer rapidement que les dossiers des services secrets avaient été effacés des téléphones des agences à partir de janvier 2021. Le groupe a transmis l’information au personnel du Congrès, qui a corroboré le récit de manière indépendante avec un deuxième lanceur d’alerte.

Le personnel du Congrès et deux dénonciateurs ont partagé une inquiétude que le bureau de Cuffari n’alerte pas enquêteurs du Congrès aux documents manquants ont réduit les chances de récupérer des éléments de preuve critiques liés à l’attaque du 6 janvier.

Les textes purgés des agents des services secrets — dont certains a planifié les mouvements du président Donald Trump le 6 janvier et a suivi Trump alors qu’il cherchait à annuler les résultats des élections — pourrait faire la lumière sur ce que Trump prévoyait et disait.

“C’est un manquement au devoir de garder le public et le Congrès dans l’ignorance pendant des mois”, a déclaré l’enquêteur principal du POGO, Nick Schwellenbach. “Les experts en criminalistique numérique auraient pu travailler pour récupérer ces textes perdus il y a longtemps.”

Le bureau de Cuffari n’a pas directement répondu aux allégations concernant l’alerte mercredi. Son bureau a envoyé un e-mail disant qu’il avait fait part de ses inquiétudes dans ses rapports semestriels au Congrès en septembre et mars selon lesquels la sécurité intérieure et les services secrets retardaient l’enquête de son bureau sur l’attaque du Capitole. Les rapports ne mentionnent pas les SMS.

Le groupe indépendant de responsabilisation du gouvernement a appelé le président Biden à destituer Cuffari.

Mercredi, le président Bennie G. Thompson (D-Miss.) et la vice-présidente Liz Cheney (R-Wyo.) du comité restreint de la Chambre chargé d’enquêter sur l’attaque du 6 janvier ont publié une déclaration conjointe exprimant des inquiétudes quant à la mise à jour du système téléphonique des services secrets. à «l’effacement» des dossiers – une violation possible de la loi fédérale – et que «tous les efforts doivent être faits pour récupérer les données perdues».

“Le processus de migration du système des services secrets américains s’est poursuivi le 27 janvier 2021, trois semaines seulement après l’attaque du Capitole au cours de laquelle le vice-président des États-Unis, alors qu’il était sous la protection des services secrets, était à quelques pas d’une violente chasse à la foule. pour lui », ont déclaré les législateurs.

“Quatre comités de la Chambre avaient déjà demandé ces dossiers critiques au Département de la sécurité intérieure avant que les dossiers ne soient apparemment perdus”, ils ont dit. “De plus, la procédure de préservation du contenu avant cette purge semble avoir été contraire aux exigences fédérales de conservation des documents et peut représenter une éventuelle violation de la Federal Records Act.”

Les textes manquants pourraient fournir une feuille de route plus détaillée pour les actions et les plans de Trump autour du 6 janvier.

Ils pourraient également corroborer ou écarter le témoignage de Cassidy Hutchinson, assistante de la Maison Blanche, devant le comité, dans lequel elle a déclaré qu’un haut responsable des services secrets lui avait dit le 6 janvier que Trump s’était jeté de colère contre l’agent qui dirigeait son service de sécurité après qu’on lui ait dit que il ne pouvait pas rejoindre ses partisans dans leur marche vers le Capitole.

Hutchinson a témoigné que le responsable – Tony Ornato, qui travaillait alors temporairement comme chef de cabinet adjoint de la Maison Blanche – lui avait dit que Trump s’était également précipité sur le volant du Suburban dans lequel il voyageait. Ornato a nié avoir dit cela à Hutchinson, selon un porte-parole des services secrets, et l’ancien chef de détail de Trump, Bobby Engel, a affirmé qu’aucune altercation physique de ce type n’avait eu lieu.

Les services secrets ont déclaré avoir remis 10 569 pages d’informations au comité mardi en réponse à une citation à comparaître émise la semaine dernière, selon une copie de la lettre de l’agence que le comité a rendue publique mercredi.

Les services secrets ont reconnu que le 11 juin 2021, Cuffari avait demandé des SMS envoyés ou reçus par 24 membres des services secrets entre le 7 décembre 2020 et le 8 janvier 2021, deux jours après l’insurrection.

Les responsables de l’agence ont déclaré avoir trouvé un message texte, un appel à l’aide de la police du Capitole américain aux services secrets alors que les partisans de Trump saccageaient le Capitole ce jour-là.

Dans la lettre de cinq pages, le directeur adjoint des services secrets, Ronald L. Rowe Jr., a déclaré au comité que le bureau de l’inspecteur général de la sécurité intérieure leur avait demandé en juin 2021 des messages texte envoyés et reçus par 24 responsables des services secrets à cette époque et qu’ils “sont actuellement pas au courant » de tous les textes perdus. Il a écrit que les responsables se démènent pour savoir si cela est vrai, faisant des “efforts considérables” pour déterminer si les messages ont été perdus et “si oui, si ces textes sont récupérables”.

Les responsables extraient “toutes les métadonnées disponibles” pour déterminer quels messages texte les 24 employés, qui n’ont pas été publiquement identifiés, ont envoyés le 5 ou 6 janvier 2021, effectuant des “examens médico-légaux de tous les appareils disponibles” qu’ils ont utilisés et les interrogeant pour voir si les messages étaient stockés quelque part, les services secrets n’avaient pas cherché.

La lettre des services secrets indique qu’ils ont cependant « divulgué des quantités volumineuses » de documents au bureau de l’OIG.

Les services secrets ont également établi le calendrier pour éteindre les téléphones et ont déclaré que leurs employés sont formés pour conserver les documents conformément à la Federal Records Act.

Les responsables ont déclaré que le processus de planification de l’échange des téléphones avait commencé à l’automne 2020 et que le directeur de l’information et le directeur de l’exploitation avaient décidé en décembre de passer à Intune, une application de gestion de logiciels pour appareils mobiles de Microsoft, le mois suivant.

L’agence a déclaré qu’elle avait donné des instructions aux employés pour conserver le contenu de leurs téléphones et avait commencé le processus de «migration» deux jours plus tard, le 27 janvier. La migration s’est terminée le 1er avril 2021. Mais les agents individuels ont été autorisés à décider quels textes devraient être conservés, et le reste a été effacé.

Les textes effacés soulèvent des inquiétudes importantes selon lesquelles l’agence a bafoué la conservation des documents de base requise en vertu de la Federal Records Act, et l’a fait en même temps que les enquêteurs du Congrès et de l’exécutif recherchaient ces documents.

Jonathan Turley, professeur de droit à l’Université George Washington qui a témoigné devant le Congrès au sujet de la tenue de dossiers fédéraux et présidentiels, a déclaré que la Federal Records Act oblige les responsables gouvernementaux à conserver tous les dossiers pertinents, y compris les courriels et les messages texte.

Il a déclaré que les services secrets avaient le devoir de protéger les SMS pour des raisons historiques, mais aussi parce qu’il s’agissait d’un organisme chargé de l’application de la loi, au cas où ils seraient nécessaires pour des enquêtes du Congrès ou criminelles.

Même la perte accidentelle d’informations “devrait toujours être traitée comme une affaire sérieuse”, a-t-il déclaré.

“Ces records sont l’histoire de la nation”, a-t-il déclaré. “C’est le but de la Federal Records Act.”

L’affirmation des services secrets selon laquelle ils ne peuvent plus récupérer des tonnes de messages texte échangés par des agents des jours avant et le jour de l’une des attaques les plus effrayantes contre la démocratie de l’histoire américaine a incité une légion de gourous des technologies de l’information et de détectives amateurs à l’action. Certains se sont tournés vers les médias sociaux pour contester l’affirmation des services secrets selon laquelle les textes sont perdus à jamais – et sont occupés à postuler sur les moyens potentiels de récupérer les textes perdus.