La semaine de la Saint-Valentin est arrivée et les tourtereaux ont déjà commencé à planifier les célébrations. Toute la semaine du 7 au 14 février est remplie d’amour et d’excitation. Le troisième jour de la semaine V, c’est-à-dire le 9 février, tombe le jour du chocolat. Les couples échangent des chocolats le jour même avec l’espoir que cela répandra également la douceur dans leur relation. Les chocolats sont appréciés de tous et apportent un sourire instantané sur le visage.

En plus des chocolats, vous pouvez également partager un message ou une citation douce et sincère avec votre partenaire pour exprimer votre amour. Voici quelques-uns des souhaits et messages que vous pouvez partager à cette occasion douce:

1. J’ai pensé à envoyer des tonnes de chocolats pour vous, mais je n’ai rien trouvé de plus sucré que vous et votre sourire. Bonne journée du chocolat!

2. Comme c’est aujourd’hui le jour du chocolat, je vous envoie une jolie liste pour connaître mon importance dans votre vie. Dairy Milk pour l’amour, Perk pour les amis, KitKat pour les meilleurs amis, Polo pour la haine et Mentos pour les personnes cool. Répondez et dites ce que nous partageons. Bonne journée du chocolat!

3. En cette journée du chocolat, je souhaite que votre vie soit remplie de bonheur et de joie et j’espère que la douceur du chocolat remplira chaque page de votre vie. Bonne journée du chocolat!

4. J’aime les chocolats et je t’aime et j’aime aussi les choses que tu fais. Je vous souhaite une très bonne journée du chocolat et espérons répandre toute la douceur du lien que nous partageons.

5. Je veux être dans une telle relation où l’amour et les émotions s’épanouissent comme le goût du chocolat. Peu importe la taille, la taille répandra la même quantité de douceur dans le lien que nous partageons. Bonne journée du chocolat!

6. Comme les chocolats sont nécessaires pour couper l’amertume, vous êtes nécessaire pour que je vive une vie heureuse. Bonne journée du chocolat!

7. Les chocolats ressemblent à l’amour pour vous dans mon cœur, plus vous vous sentez plus vous aimez. Bonne journée du chocolat!

8. La santé étant importante, je vous souhaite une très bonne journée de chocolat sans calorie, enveloppée dans un paquet de douces joies. Bonne journée du chocolat!

L’autre jour célébré pendant la semaine de la Saint-Valentin comprend le jour de la rose, le jour de la proposition, le jour de la promesse, le jour de la peluche, le jour du câlin et le jour du baiser.