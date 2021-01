LONDRES: Alors que Kieran Trippier essayait d’obtenir un déménagement de Tottenham, le défenseur anglais envoyait des messages sur WhatsApp pour tenir ses amis informés de la progression du transfert.

Ils étaient plus que désireux de savoir dans quel pays Trippier allait s’installer. Ils espéraient aussi gagner personnellement un peu d’argent en quittant l’Angleterre pour l’Espagne pour rejoindre l’Atletico Madrid.

Dois-je dire que vous allez là-bas? un ami, Matthew Brady, qui possède un service d’assistant personnel pour les stars du sport, a envoyé un texto à Trippier dans la soirée du 14 juillet 2019.

Je peux faire mec », répondit Trippier.

Brady voulait une certitude: 100% Tripps?

Ouais mon pote », a répondu le joueur. Ne me blâmez pas si quelque chose ne va pas. … Il ne faut pas que vous laisser non.

Puis Trippier a ajouté, en utilisant un terme pour parier: forfaitaire si vous voulez être partenaire. «

En fournissant des informations privilégiées pouvant être utilisées pour les paris, Trippier a enfreint les règles de l’Association anglaise de football destinées à protéger l’intégrité du jeu.

Je ne pouvais que mettre un peu sur mon pote, ils ont massivement restreint le pari, tenez-moi au courant, mon pote, Brady a mis à jour Trippier, qui a répondu: Pas de soucis, mon pote.

Les détails des messages et d’autres à des amis sur le transfert et les paris ont été contenus dans les résultats de 41 pages publiés par la FA mardi. Même si Trippier n’a pas été accusé de trucage de match ou de paris imposés, une interdiction de football de 10 semaines a été imposée.

Alors que la FA empêche toute personne impliquée dans le football d’être impliquée dans les paris, huit des 20 clubs de Premier League présentent des sociétés de jeux sur leurs maillots en tant que sponsors et des cotes sont offertes sur les transferts.

La suspension de Trippier a été initialement étendue pour s’appliquer dans le monde entier par la FIFA, mais elle a été suspendue le week-end, pour permettre un appel.

La commission de régulation de la FA a déclaré que les messages suggéraient très fortement que « Brady » parierait sur le transfert « et Trippier le savait.

Nous n’acceptons tout simplement pas que ces messages soient lus par KT comme une plaisanterie », a déclaré la commission FA à propos de Trippier. «Il n’y a rien dans les mots utilisés par les hommes qui soit compatible avec les plaisanteries telles que ce mot est normalement compris. Le but du message est assez clair. MB cherchait à être assuré qu’il devrait parier fortement sur le transfert de KT à Atltico; KT a fourni une telle assurance.

Dans ces circonstances, il nous semble que nous n’avons d’autre choix que de conclure que KT savait que MB parierait sur le transfert et, par conséquent, la défense réglementaire doit échouer.

Les résultats de la FA indiquent des rapports des médias du 10 juillet 2019 montrant que l’Atletico intensifiait ses tentatives de signer Trippier.

Le lendemain, un autre ami de Trippier a envoyé un message disant qu’il avait une cote de 6-1 sur le transfert. Vingt livres (27 $) ont été misés par un autre ami, Oliver Hawley, qui a placé deux autres paris plus tard: 42,15 livres et 50 livres avec une cote de 7-2.

Ça se passe », a écrit Trippier dans la soirée, ce qui a conduit Hawley à placer des paris de 65 livres (7-2) et 40 livres (9-4).

Aux premières heures du 13 juillet, Hawley a misé 20 livres supplémentaires à une cote de 6/4.

Viens à Madrid avec moi pour signer mon pote », a écrit Tripper à 9h10 au groupe de discussion Pint WhatsApp peu de temps après que Hawley ait publié un message.

Environ 90 minutes plus tard, Hawley a placé un autre pari de 20 livres sur le transfert avec une cote de 4-1. Il y a eu deux autres paris de 22 livres avec une cote de 5-6 ce jour-là et Hawley a parié 20 livres et 300 livres le 16 juillet alors que le transfert touchait à sa fin avant d’être annoncé le lendemain.

Trippier, qui a marqué lors de la défaite de l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde 2018 contre la Croatie, n’a pas commenté l’interdiction.

