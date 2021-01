L’occasion propice de Pongal débutera à partir du jeudi 14 janvier et se poursuivra jusqu’au dimanche 17 janvier. La fête des récoltes est célébrée sur une période de quatre jours, principalement dans l’état du Tamil Nadu. Une partie très importante du festival est la consommation d’un plat appelé le Pongal. Ce plat est préparé en faisant bouillir du riz sucré avec des lentilles. Pongal en tamoul signifie «bouillir». La pieuse fête est célébrée en signe de reconnaissance pour la récolte de l’année.

Cette année, il y a des chances que vous et vos proches ne puissiez pas vous rencontrer et vous saluer en cette heureuse occasion. Surtout, dans de tels moments, il faut s’assurer que l’esprit du festival ne meurt pas. Alors, pour rendre le festival spécial, voici une liste de messages que vous pouvez envoyer à vos amis et à votre famille sur Pongal 2021 via WhatsApp et SMS.

1. Puisse cette fête de la récolte remplir votre cœur de pensées calmes et saines. Joyeux Pongal!

2. En cette occasion généreuse, que le bonheur vous parvienne en toute abondance. Heureux et prospère Pongal 2021 à vous.

3. Puissiez-vous être béni ce Pongal avec une bonne santé, du succès et du bonheur. Souhaits chaleureux sur Pongal à vous.

4. Envoi à votre façon des vœux les plus chanceux à l’occasion de l’heureuse occasion de Pongal. Que les journées soient remplies de bonheur et de plaisir.

5. Mes vœux chaleureux à vous et à votre famille, avec beaucoup de dévouement, de ferveur et de gaieté. Joyeux Pongal!

6. Célébrons ensemble avec cette décoration de bon augure et ces magnifiques kolams. Je vous souhaite un très joyeux Pongal.

7. Souhaits chaleureux à l’occasion propice de Pongal, Que tous vos soucis et craintes diminuent de votre vie et remplissent votre cœur de pensées calmes et saines. Happy Pongal

8. J’espère que ce pongal marque le début d’une saison de récolte qui est heureuse et réussie pour vous à tous égards et qui apporte prospérité, bonne chance et moments à chérir.

9. Souhaitant que ce festival apporte chance et prospérité et espérant qu’il soit joyeux et remplisse votre vie de douceur. Passez un merveilleux Pongal.

10. Joyeux Pongal de ma part et le mien à toi et à toi!