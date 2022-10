Message texte effrayant du «guérisseur» qui a décapité un ami pour obtenir 200 000 £ révélé – envoyé quelques instants après un horrible meurtre

Une ostéopathe qui a assassiné son amie a envoyé un texto à un ami pour lui dire qu’elle avait “passé une bonne journée” quelques heures seulement après avoir tué et décapité sa victime.

La pratiquante Jemma Mitchell a calmement répondu à un message Whatsapp sur sa journée – quelques instants après avoir matraqué Mee Kuen Chong à mort.

On voit Jemma Mitchell jouer de la batterie dans son église Crédit : fourni

Des photos de son profil de rencontre maintenant supprimé la montrent également en train de plaisanter sur la moto d’un ami en mai 2021 Crédit : fourni

D’autres images montrent Mitchell en vacances Crédit : fourni

Mitchell a assassiné Mee Kuen Chong Crédit : PA

Elle avait transporté le corps de la vieille Chong pendant deux heures à travers Londres dans une valise après l’avoir tuée pour essayer de simuler sa volonté de réclamer son héritage.

Mitchell a été reconnu coupable de meurtre jeudi et a ensuite été condamné à 34 ans de prison après un procès à Old Bailey.

Un ami – qui avait rencontré Jemma Mitchell, 38 ans, via le site de rencontres Christian Connection – a déclaré au Sun qu’il n’avait jamais pensé qu’elle était capable d’un crime aussi horrible.

Elle avait prétendu être une chrétienne dévouée, parlait de servir Dieu et avait rencontré sa victime à l’église qu’ils fréquentaient tous les deux tous les dimanches.

Des photos de son profil de rencontre maintenant supprimé la montrent en train de sourire avec des amis et de jouer de la batterie dans son église.

Une autre la montre posant en vacances et plaisantant sur la moto d’un ami en mai 2021.

Pendant les 15 jours où elle a gardé le corps en décomposition de Chong dans sa maison à Willesden, au nord de Londres, Jemma a continué à envoyer des messages à des amis inconscients et à faire des projets.

Un message envoyé le soir du 11 juin, le jour où Chong – qui passait par Deborah – a été tué, se lit comme suit : “J’ai passé une bonne journée merci, c’est un plaisir de vous entendre.”

Une autre, le 13 juin – deux jours après le meurtre et alors que le corps de Chong se trouvait toujours chez Mitchell – a déclaré qu’elle était « partie à l’église » pour le service du dimanche.

On pense qu’elle a continué à fréquenter l’église évangélique Emmanuel à Edgware pendant les trois semaines et demie entre le meurtre et son arrestation.

Mitchell, d’origine australienne, avait tenté de persuader Chong de lui prêter 200 000 £ pour payer les rénovations de sa maison familiale en ruine de 4 millions de £.

Mais les procureurs ont déclaré que lorsque Chong a reculé, Mitchell a conçu un plan pour assassiner la divorcée vulnérable et simuler sa volonté d’hériter de la majeure partie de sa succession d’une valeur de plus de 700 000 £.

Elle avait rencontré l’ami – qui souhaite rester anonyme – sur le site de rencontres en ligne plus tôt dans l’année et est resté en contact principalement via Whatsapp.

Ils étaient toujours en contact jusqu’au jour où Jemma a été arrêtée pour le meurtre de Chong après que des détectives aient suivi ses mouvements vers et depuis le domicile de la femme âgée le jour de sa disparition.

Le copain a déclaré au Sun: “Je n’ai pas remarqué de changement du tout – elle avait toujours été très intense.

«Nous parlions de suivre Dieu et elle semblait, du moins en surface, être une chrétienne très engagée.

“Elle allait à l’église tous les dimanches et parlait de jouer des instruments dans l’orchestre de l’église.

«Jemma a également partagé les détails de ses projets pour sa maison familiale et a toujours été intéressée par mon opinion.

Mitchell a été reconnu coupable de meurtre jeudi Crédit : fourni

Certaines images la montrent en train de boire un verre avec des copains Crédit : fourni

Des photos de son profil de rencontre supprimé la montrent traîner avec des amis Crédit : fourni

“Ce qui me terrifie, c’est à quel point elle est apparue calme pendant ces semaines après avoir tué son amie.

«Nous avons envoyé des messages comme d’habitude, même si elle répondait parfois à 3 heures du matin.

“Le jour que je sais maintenant, c’est quand elle a commis ce crime terrible qu’elle m’a répondu tard dans la journée pour me dire qu’elle avait passé une bonne journée.

“En regardant ces messages, c’est horrible de penser que le corps de la pauvre Deborah était dans sa maison.

“Le lendemain, nous avons envoyé des textos pour planifier d’aller ensemble à Richmond Park, comme si tout était normal.”

Un jury a délibéré pendant sept heures avant de déclarer Mitchell coupable de meurtre jeudi matin.

Des images de vidéosurveillance publiées par le tribunal montraient Mitchell arrivant au domicile de Chong à Wembley, au nord-ouest de Londres, avec une grande valise bleue contenant prétendument son kit de meurtre, le matin du 11 juin de l’année dernière.

Les jurés ont entendu comment elle est sortie de la propriété quatre heures plus tard avec la valise semblant plus volumineuse et plus lourde et ayant du mal à la faire rouler à cause du poids du corps à l’intérieur.

Elle avait également un petit sac rempli des documents financiers de Chong, qui ont ensuite été récupérés au domicile de Mitchell.

La Couronne a affirmé que Mitchell avait entreposé le corps dans sa maison jonchée d’ordures avant de la conduire à Salcombe, où le cadavre sans tête avait été retrouvé le 26 juin.

La police a retrouvé la tête manquante à proximité le lendemain.

La valise bleue a ensuite été retrouvée au-dessus du hangar du voisin de Mitchell avec un torchon taché de sang dans une poche avec l’ADN de Chong dessus.

La Volvo de Mitchell avait crevé un pneu sur le chemin de Salcombe et elle a été forcée de se rendre dans une station-service et d’appeler à l’aide.

Un réparateur appelé pour changer la roue a décrit le comportement « confus » de Mitchell et une « étrange odeur de moisi » à l’intérieur du véhicule.

Cependant, les jurés ont appris qu’aucune des personnes qui sont venues à son secours n’ont vu la grande valise bleue dans le coffre, suggérant qu’elle l’avait cachée quelque part à proximité, selon l’accusation.

La police a arrêté Mitchell le 6 juillet et a trouvé un calendrier mural 2021 avec une entrée écrite par Mitchell pour le 26 juin, le jour où elle s’est rendue à Salcombe, dans deux encres différentes.

Il disait: “8 heures du matin, récupérer le corps, la lettre C copiera 2 heures de marche.”

Dans une boîte dans la chambre se trouvait une copie du testament de Mitchell, rédigé en 2017, et un faux de la victime donnant 95% de la succession du défunt à Mitchell pour des travaux de construction et le reste à la mère de l’accusé.

Mitchell n’a pas témoigné lors de son procès, mais sa défense a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve confirmant que le corps de Chong ait jamais été dans la valise.

Il a également été affirmé qu’il n’y avait aucune preuve indiquant que Mme Chong était décédée violemment.

Il a déclaré: “Les faits froids de cette affaire sont choquants.

“Deborah Chong était une femme vulnérable – dans les semaines qui ont précédé son meurtre, elle cherchait de l’aide pour sa santé mentale déclinante.

“Cependant, Mitchell – si désespérée d’obtenir l’argent dont elle avait besoin pour terminer les rénovations de sa maison – a cherché à profiter de la bonne volonté de Deborah.

“Mais quand Deborah a changé d’avis, elle l’a brutalement assassinée et s’est lancée dans une tentative d’obtenir frauduleusement sa succession.”

