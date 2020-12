Fabinho a reçu des éloges pour ses performances en remplacement de Virgil van Dijk – du colosse de Liverpool lui-même.

Le Brésilien semble prêt à continuer son rôle d’arrière central de fortune lorsque les champions de Premier League poursuivront leur défense de titre à domicile contre West Brom dimanche.

Fabinho a été un rocher au cœur de la défense des Reds lors de la pire crise de blessures du règne de Jurgen Klopp, avec les défenseurs centraux de premier choix Van Dijk et Joe Gomez tous deux sur la liste des blessures à long terme.

Et le joueur de 27 ans a révélé qu’il avait reçu le sceau d’approbation de Van Dijk après avoir été remplacé après que l’as néerlandais eut subi une blessure à l’ACL en octobre.

« Virgil est le seul joueur que vous ne voulez pas ou ne pensez pas être blessé », a déclaré Fabinho au Daily Mail.

« La saison dernière, il a disputé les 38 matches de championnat. Il n’est jamais fatigué, jamais blessé et sur lequel on peut toujours compter.

«Il est vraiment le leader et quand vous perdez quelqu’un de ces qualités, c’est un grand choc.

«Nous étions juste en train de secouer la tête à l’époque et nous ne voulions pas admettre que c’était vrai. Je me souviens avoir entendu les reportages et espéré qu’ils étaient faux. «