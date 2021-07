Message surprenant d’une adolescente aux sauveteurs alors qu’elle a été sauvée des décombres d’un condo de Miami après avoir plongé quatre étages

Une adolescente était tellement traumatisée après avoir plongé quatre étages lorsque l’appartement de Miami s’est effondré qu’elle a dit aux sauveteurs qu’elle avait un tournoi majeur à venir alors qu’elle était sortie de l’épave.

La star montante du volley-ball Deven Gonzalez, 16 ans, et sa mère étaient au neuvième étage des tours Champlain Sud à Surfside lorsque celle-ci s’est effondrée le 24 juin – son père étant toujours porté disparu parmi les décombres.

Deven Gonzalez, à gauche, et sa mère étaient au neuvième étage lorsque le bâtiment s’est effondré Crédit : AP

La jeune fille de 16 ans a déclaré aux sauveteurs qu’elle avait un match important à venir alors qu’elle était sortie des décombres Crédit : AFP

Au milieu du choc de la chute, la réaction initiale de l’adolescente alors que les pompiers se précipitaient pour l’aider a été de leur dire qu’elle était censée participer à un match important dans quelques jours.

Avant l’effondrement dévastateur – qui a fait au moins 27 morts – le monde de Deven tournait autour du volleyball.

Elle a joué au volleyball de plage, dans son équipe de lycée et avec une équipe compétitive de club de voyage.

De son lit d’hôpital, où elle a subi plusieurs interventions chirurgicales pour un fémur cassé, elle s’est excusée abondamment auprès de son entraîneur pour avoir manqué leur dernier entraînement.

« J’ai dit: » Concentrons-nous sur vous maintenant et non sur le volleyball « », a déclaré l’entraîneur du club Amy Morgan, qui a décrit Gonzalez comme « extrêmement déterminée, passionnée et implacable » dans la poursuite de ses objectifs.

L’adolescente vivait avec ses parents au neuvième étage des tours Champlain Sud. Elle et sa mère, Angela Gonzalez, sont tombées de plusieurs étages avant d’être secourues au cinquième étage, a-t-elle déclaré à son entraîneur.

Sa mère faisait partie des survivants extraits des décombres et est toujours hospitalisée pour des blessures graves, a déclaré Morgan à l’Associated Press.

La mère de l’adolescente, Angela Gonzalez, est tombée plusieurs étages avant d’être secourue au cinquième étage Crédit : AP

Le père de Deven, Edgar Gonzalez, fait partie des plus de 120 disparus Crédit : AP

Mais son père, l’avocat Edgar Gonzalez, fait partie des plus de 120 personnes toujours portées disparues.

« Je ne sais pas si elle s’est complètement réconciliée avec tout. Elle l’a fait et elle ne l’a pas fait », a ajouté Morgan.

«Elle dit:« Mon père est toujours porté disparu. Mon père est toujours porté disparu,’

« Elle est vraiment étouffée par ça. »

L’adolescente a fait ses premiers pas alors qu’elle se remet de l’horrible incident.

« Ça va être une route difficile et douloureuse, mais je pense qu’elle peut le faire », a déclaré Morgan.

Cela survient alors qu’un responsable aurait averti que le bâtiment avait besoin de travaux de réparation urgents – trois jours seulement avant qu’une partie ne s’effondre.

L’avertissement est intervenu alors que les opérations de recherche et de sauvetage ont repris après la démolition dimanche de la partie restante de l’immeuble de 12 étages.

Courriels obtenus par le directeur du bâtiment du spectacle du Miami Herald, Scott Stewart, rappelant aux responsables qu’il avait besoin d’une approbation pour que les travaux aient lieu.

Au moins 27 personnes ont été tuées lorsqu’une partie de l’appartement s’est effondrée à Miami Crédit : Reuters

Les sauveteurs se battent toujours pour trouver des personnes parmi les décombres Crédit : AP

Il a déclaré : « , [we] besoin d’obtenir des réponses à ces questions.

« Cela nous retarde et coûte [sic] montent et sortent [sic] 40 ans arrivent vite.

Le directeur du département de construction de Surfside, James McGuinness, aurait répondu aux e-mails le 23 juin – seulement 14 heures avant la chute du condo.

En vertu de la loi Miami-Dade, les bâtiments âgés de 40 ans doivent subir des inspections.

Cela vient au milieu de rapports selon lesquels le condo pourrait avoir été construit avec de l’acier moins renforcé.

L’expert Allyn E. Kilsheimer a déclaré que la quantité d’acier utilisée pour relier les dalles de béton aux colonnes sous le parking pourrait avoir été inférieure à celle spécifiée dans les plans originaux, rapporte le New York Times.

On ne sait pas si la déficience potentielle a causé la chute du bâtiment, tuant au moins 27 personnes.

Les ingénieurs ont déclaré qu’il y avait trois colonnes endommagées dans la partie ouest du condo qui étaient toujours debout.

Il est rapporté qu’ils étaient censés être connectés avec huit tiges d’acier d’armature, mais le nombre semble être inférieur.

La partie restante de l’appartement a été démolie dimanche alors que l’on craignait que la tempête Elsa n’entrave les progrès de la recherche et du sauvetage.

Des explosions ont été entendues vers 22 h 30 HE avant que le bâtiment ne commence à s’effondrer.

Cette décision a été une étape clé pour reprendre la recherche de victimes alors que les sauveteurs tentent d’accéder à de nouvelles zones de décombres.