Message spécial de Neeraj Chopra pour le médaillé d’or CWG 2022 du Pakistan

Le lanceur de javelot Nadeem Arshad est devenu samedi le tout premier athlète pakistanais d’athlétisme à remporter une médaille d’or aux Jeux du Commonwealth (CWG). Dimanche, il a établi un tout nouveau record de jeux avec un lancer massif de 90,18 mètres, battant le champion du monde en titre Anderson Peters de Grenade, qui a remporté l’argent avec un lancer de 88,64 m. Il est également devenu le deuxième athlète asiatique du lancer du javelot, après Chao-Tsun Chen de Taïwan, à franchir la barre des 90 m au lancer du javelot masculin.

Après avoir scénarisé l’histoire à Birmingham, Arshad a pris sa poignée Instagram officielle et a partagé la vidéo de son lancer record. Dans son message, il a remercié ses abonnés pour leur soutien constant et leurs bons vœux.

“Allah k krm s or ap SB ki duao s Jeux Commenwealth Ka Jeux Gold et Commenwealth Nouveau record 91.18m (Avec la bénédiction du tout-puissant et vos prières, je reçois ici une médaille d’or du Commonwealth et un nouveau record des Jeux). Merci », a tweeté Nadeem.

Le lanceur de javelot indien Neeraj Chopra, qui est considéré comme le principal concurrent de Nadeem dans le sous-continent asiatique, a répondu à la publication de l’athlète pakistanais sur les réseaux sociaux, lui souhaitant ses meilleurs vœux pour les futurs tournois.

“Félicitations Arshad bhai pour la médaille d’or et la traversée de 90 mètres avec un nouveau record de jeux. Aage ke compétitions ke liye tout le meilleur (Tout le meilleur pour les compétitions à venir) », a commenté Chopra.

Le mois dernier, Neeraj Chopra a annoncé qu’il devait se retirer du CWG 2022 en raison de problèmes de blessure. Il avait remporté une médaille d’argent aux Championnats du monde d’athlétisme récemment conclus à Eugene Oregon – la deuxième médaille de l’Inde aux Mondiaux – avec un lancer de 88,13 m. Il aurait subi une entorse à l’aine lors de l’événement.

Arshad était l’adversaire de Chopra aux Jeux olympiques de 2020 à Tokyo et aux Championnats du monde aux États-Unis également, terminant cinquième des deux épreuves avec des lancers de 82,91 m et 86,16 m respectivement. Son lancer de 90,18 m était le troisième meilleur lancer cette année après Anderson Peters de Grenade (93,07 m) et Jakub Vadlejch (90,88 m).

En l’absence de Neeraj, l’Indien DP Manu a terminé cinquième avec un meilleur lancer de 82,28 tandis que Rohit Yadav s’est classé sixième avec un effort de 82,22 mètres.



