Message provocateur de Stacey Solomon pour le troll qui l’a qualifiée de «  moche et irritante  »

Stacey Solomon a un message très fort pour ses trolls.

La star de Loose Women, 31 ans, a dit à ses critiques de l’aimer ou de la mettre en bloc alors qu’elle ripostait avec défi à quelqu’un qui la traitait de «laide et irritante».

La maman de trois enfants, qui est fiancée à l’ancienne star d’EastEnders Joe Swash, s’est rendue sur Instagram aujourd’hui pour partager un message horrible qu’elle avait reçu, quelqu’un lui disant: « Arrêtez de faire de la merde comme danser pendant le nettoyage … comme personne ne s’en soucie ».

Le message vil a également vu le troll dire qu’ils adorent regarder Stacey tous les jours parce qu’elle renforce leur confiance avec ses «dents énormes» et son «visage laid», ainsi que la qualifiant «d’irritant».

Ils ont également dit qu’ils « se sentaient mal » pour Joe parce qu’il devait « réellement écouter » Stacey.







(Image: staceysolomon / Instagram)



En réponse, Stacey a créé un montage d’elle-même dansant autour de sa maison avec son aspirateur alors qu’elle synchronisait les lèvres avec l’hymne Je suis ce que je suis.

Elle a écrit: « Je n’ai pas pu résister. Je sais combien cette personne aime ça. Et apporter le bonheur même aux âmes les plus méchantes est important.

« Et c’est la meilleure chanson de tous les temps. Les vies ne valent rien tant que vous ne pouvez pas dire, je suis ce que je suis »

Elle a ajouté: « Joyeux jeudi à tous. Personne ne peut vous faire ressentir quoi que ce soit sans votre permission. Ne leur donnez pas votre permission. »

Stacey a toujours adopté une approche honnête des médias sociaux et ses fans la félicitent régulièrement pour ses idées de bricolage, le nettoyage des hacks et la confiance en son corps.







(Image: staceysolomon / Instagram)







(Image: staceysolomon / Instagram)



Bien sûr, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, mais Stacey a clairement fait savoir qu’elle ne se souciait pas de ce que les haineux avaient à dire.

Elle a récemment été félicitée pour avoir fièrement dévoilé ses vergetures.

Stacey a exposé son ventre dans un haut court à manches longues alors qu’elle disait à ses fans qu’ils devraient toujours porter ce qui les rend heureux.

Partageant une photo de près de sa tenue, elle a partagé un commentaire d’un fan qui lui a dit: « Je sais que cela semble stupide mais j’aime que vous portiez un haut court, j’ai 21 ans et je ne me sens jamais assez en confiance pour un et te voir en porter un et ne pas être conscient me donne un peu de courage. «







(Image: staceysolomon / Instagram)







(Image: staceysolomon / Instagram)



Stacey a répondu: « Au cas où personne ne vous aurait dit ces derniers temps, rien de ce que vous dites n’est stupide. Aucune de vos pensées n’est celle que vous seul avez eue.

« Vous n’êtes jamais seul et vous êtes parfait. Tellement parfait que vous pouvez porter / dire / faire ce que vous voulez si cela vous rend heureux. Et vous méritez d’être heureux. »

Elle a ajouté: « Il m’a fallu beaucoup de temps pour essayer d’être plus gentil avec moi-même parce que nous pensons que ce n’est pas très attrayant. Mais la vérité est que les vergetures sont des paillettes naturelles, les cicatrices sont des histoires et viens nous garder en vie. Votre corps est incroyable. » [sic]