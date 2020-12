Gary Lineker a frappé à Arsenal à propos de l’exil continu de Mesut Ozil après avoir été battu 4-1 à domicile par Manchester City lors de la Coupe Carabao.

Les Gunners ont enchaîné quelques bons passages de jeu en première mi-temps, mais ont passé la majorité des quarts de finale à égalité sur le pied arrière contre une équipe dominante de City.

Arsenal a encore une fois manqué de créativité, Gabriel Martinelli étant de loin son joueur le plus impressionnant avant d’être contraint de se blesser à la 49e minute.

Ce fut une performance sans intérêt des Gunners qui soulèvera d’autres questions sur l’exclusion du meneur de jeu vainqueur de la Coupe du monde Ozil.

Et Lineker a sonné après le coup de sifflet à plein temps, écrivant sur Twitter : « Il devient de plus en plus difficile de blâmer Mesut Ozil. »

La remarque fait référence à certains experts qui ont épinglé la mauvaise forme d’Arsenal sur les parias du club comme Mesut Ozil, qui n’a pas joué une minute de football depuis mars.

Certains ont cherché des excuses pour expliquer un début désastreux qui a laissé les Gunners 15e du tableau de Premier League avec une victoire lors de leurs 10 derniers matchs.

Mais les difficultés d’Arsenal devant le but ont laissé beaucoup d’accord sur le fait qu’ils réclament un joueur créatif comme Ozil, ce qui a conduit à des appels à la réintroduction du joueur de 32 ans dans la première équipe.