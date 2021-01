Les derniers messages déchirants des passagers de l’avion indonésien condamné qui s’est écrasé dans la mer avec 62 personnes à bord ont été révélés, alors que les sauveteurs ont localisé deux boîtes noires.

Le vol 182 de Sriwijaya Air a décollé de l’aéroport international Soekarno-Hatta pour un vol de 90 minutes au-dessus de la mer de Java entre Jakarta et Pofntianak dans l’ouest du Kalimantan.

Mais à 14 h 40 – à peine quatre minutes après le décollage – le Boeing B737-500 a plongé de près de 10000 pieds en moins de 60 secondes, des témoins affirmant avoir entendu deux explosions.

Soerjanto Tjahjanto, chef de l’agence indonésienne de la sécurité des transports, a déclaré que les autorités avaient trouvé les deux boîtes noires dans la mer et que les plongeurs essayaient maintenant de les récupérer, ainsi que des parties du corps et des épaves d’avion.

Cela survient alors que les messages et les messages finaux tragiques ont été révélés alors qu’ils partageaient des photos dans l’avion avant l’accident.

Ratih Windania a posté un selfie avec ses trois enfants en riant alors que la famille montait à bord de l’avion.

Elle a dit: « Au revoir la famille. Nous rentrons à la maison pour le moment.

Le dernier message de la famille a été envoyé juste avant de monter à bord de l’avion depuis la capitale indonésienne après trois semaines de vacances.

Ils prévoyaient initialement de prendre un vol différent mais ils ont changé à la dernière minute

Les sauveteurs ont découvert des parties du corps et des vêtements lors d’une recherche désespérée du vol 182 de Sriwijaya Air

Des sauveteurs indonésiens vérifient un sac mortuaire alors qu’une énorme équipe continue ses recherches pour trouver des épaves et des passagers

« Priez pour nous », a posté son frère Irfansyah Riyanto sur Instagram avec une photo de la famille.

Il a dit que sa famille prévoyait initialement de prendre un vol différent mais qu’ils ont changé à la dernière minute.

Comme des dizaines d’autres parents désespérés, Irfansyah s’est précipité samedi à l’aéroport Soekarno Hatta de Jakarta. Dimanche, il espérait toujours de bonnes nouvelles concernant sa sœur et quatre autres membres de la famille à bord du vol, dont ses parents.

Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré dimanche que les autorités avaient lancé une recherche généralisée du Boeing 737-500 après avoir restreint « l’emplacement possible du site de l’accident »

Le Boeing B737-500 a plongé près de 3300 mètres en moins de 60 secondes à une altitude de 75 mètres seulement. Sur la photo: des débris découverts dans l’océan

Les plongeurs de la marine sortent une partie d’un avion de l’eau pendant l’opération de recherche du jet de passagers Sriwijaya Air

« Nous nous sentons impuissants, nous ne pouvons qu’attendre et espérer avoir des informations bientôt », a déclaré Irfansyah aux journalistes.

Irfansyah a déclaré que ses proches devaient initialement prendre un vol antérieur opéré par l’unité NAM Air de Sriwijaya et il ne savait pas pourquoi cela avait été changé.

Sa sœur et ses deux enfants étaient à la fin de trois semaines de vacances et faisaient le voyage de 740 km (460 milles) pour rentrer à Pontianak sur l’île de Kalimantan occidental.

« C’est moi qui les ai conduits à l’aéroport, aidé avec les enregistrements et les bagages … J’ai l’impression que je ne peux toujours pas y croire et que c’est arrivé trop vite », a déclaré Irfansyah.

Un médecin pulvérise du désinfectant sur les débris lavés alors que les sauveteurs recherchent désespérément des survivants

L’Agence nationale de recherche et de sauvetage d’Indonésie (BASARNAS) mène une opération de recherche et de sauvetage

La police a demandé aux familles de fournir des informations pour aider à identifier tout corps récupéré, comme les dossiers dentaires et les échantillons d’ADN.

À l’hôpital de la police, le frère du copilote Diego Mamahit a déclaré qu’on lui avait demandé un échantillon de sang.

«Je crois que mon jeune frère a survécu, ce ne sont que pour la procédure policière», a déclaré Chris Mamahit. «Diego est un homme bon, nous pensons toujours que Diego a survécu.

Sur son profil LinkedIn, Mahamit avait écrit «J’aime vraiment voler».

Un avion survole des équipes de recherche et de sauvetage indonésiennes dispersées en plusieurs points alors qu’elles recherchent des débris

Des plongeurs sous-marins ont trouvé des parties de l’épave dans la mer et ont tiré des vêtements et des parties du corps

Lui et le pilote Afwan, qui porte un seul nom, avaient près de deux décennies d’expérience de vol commercial entre eux. Afwan était auparavant pilote de l’armée de l’air.

«Nous, la famille, espérons toujours de bonnes nouvelles», a déclaré à Detik.com un membre de la famille d’Afwan, un musulman dévot.

Le président Joko Widodo a offert sa sympathie dimanche.

« Nous faisons de notre mieux pour trouver et sauver les victimes et nous prions tous pour qu’elles puissent être retrouvées », a-t-il déclaré.

Panca Widiya Nursanti, institutrice à Pontianak, était de retour après des vacances dans sa ville natale de Tegal, dans le centre de Java. À Pontianak, son mari Rafiq Yusuf Al Idrus a raconté le dernier contact qu’il a eu avec elle.

«Je plaisantais en disant qu’à son arrivée à Pontianak, nous mangerions du satay ensemble», a-t-il déclaré.

« Elle m’a contacté via Whatsapp à 14 h 05 en riant. Elle était déjà à bord de l’avion et elle a dit que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes. J’ai beaucoup dit priez, s’il vous plaît.

Ces pièces ont été retrouvées par l’équipe SAR entre l’île de Lancang et l’île de Laki, a déclaré l’Agence nationale de recherche et de sauvetage Bagus Puruhito.

Le ministre des Transports, Budi Karya Sumadi, a déclaré dimanche que les autorités avaient lancé une recherche généralisée du Boeing 737-500 après avoir limité « l’emplacement possible du site de l’accident ».

Le personnel du navire de la marine Rigel a détecté un signal de l’avion tombé, en ligne avec les coordonnées du dernier contact effectué par les pilotes.

« Nous avons immédiatement déployé nos plongeurs de l’unité d’élite de la marine pour déterminer la conclusion d’évacuer les victimes », a déclaré le chef de l’armée indonésienne, le maréchal Hadi Tjahjanto.

Le capitaine EKo Surya Hadi, commandant d’un bateau de sauvetage local, a déclaré à la télévision locale que des restes humains avaient été retrouvés, disant: « Nous avons trouvé des parties du corps, des gilets de sauvetage, de l’avtur (carburant pour turbine d’aviation) et des débris de l’avion. »

Un pêcheur, nommé Solihin, a déclaré à la BBC qu’il était en mer lorsqu’il a été témoin de l’écrasement de l’avion dans l’eau près de son navire.

«L’avion est tombé comme un éclair dans la mer et a explosé dans l’eau. C’était assez proche de nous, les éclats d’une sorte de contreplaqué ont failli frapper mon bateau.

«Nous avons pensé que c’était une bombe ou un tsunami, car après cela, nous avons vu la grande éclaboussure de l’eau.

« Il pleuvait abondamment et le temps était si mauvais … Nous avons été très choqués et avons directement vu les débris de l’avion et le carburant autour de notre bateau. »

Des habitants d’une île voisine ont déclaré avoir entendu deux explosions avant de découvrir des morceaux de métal, des câbles et des fragments d’une paire de jeans flottant dans la mer.

Cinquante-six passagers – dont sept enfants et trois bébés, deux pilotes et quatre membres d’équipage de cabine étaient à bord de l’avion de 26 ans.

Des agents de recherche et de sauvetage indonésiens inspectent un sac contenant l’épave de l’avion porté disparu au port de Tanjung Priok à Jakarta, Indonésie

L’avion – supposé être un Boeing B737-500 – aurait chuté de 10000 pieds en moins de 60 secondes à peine quatre minutes après son décollage.

L’avion manquant est un modèle plus ancien que le Boeing 737 MAX impliqué dans deux accidents mortels antérieurs – y compris le crash de l’Indonésien Lion Air en 2018 qui a tué 189 personnes.

M. Sumadi a déclaré que le vol condamné avait été retardé d’une heure avant de décoller à 14 h 36.

Mais l’avion a disparu du radar quatre minutes plus tard, après que le pilote ait contacté le contrôle aérien pour monter à une altitude de 8 839 mètres.

Une douzaine de navires – dont quatre navires de guerre – ont été déployés dans le cadre d’une opération de recherche et de sauvetage centrée entre l’île de Lancang et l’île de Laki, qui fait partie de la chaîne des Mille-Îles juste au nord de Jakarta.

Le vol Sriwijaya Air # SJ182 a perdu plus de [3,000 metres] d’altitude en moins d’une minute, environ 4 minutes après le départ de Jakarta », a déclaré l’agence de suivi sur son compte Twitter officiel.