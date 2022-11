Message émotionnel d’InSight Mars Lander de la NASA alors qu’il touche à sa fin : “Je vais me taire”

L’atterrisseur InSight de la NASA, après quatre ans de service, est prêt à mettre fin à ses opérations sur Mars. Plus tôt ce mois-ci, le 1er novembre, l’agence spatiale a confirmé qu’à la suite de l’accumulation croissante de poussière sur les deux panneaux solaires de 7 pieds de large de l’atterrisseur, elle cessera ses opérations scientifiques d’ici la fin de cet été, avant de perdre complètement de l’énergie en décembre. . L’atterrisseur InSight de la NASA surveille les barattements se produisant sous la surface de la planète rouge.

Alors que les ingénieurs ont commencé les préparatifs d’adieu pour l’atterrisseur, le compte Twitter officiel de NASA InSight a écrit : « Le jour vient où je me tais, mettant fin à mes près de quatre années terrestres (plus de deux années martiennes) d’étude de la planète rouge. Alors que mon temps sur Mars tire à sa fin, mon équipe veille à ce que les scientifiques puissent tirer le meilleur parti de tout ce que j’ai recueilli.

The day is coming when I’ll fall silent, ending my nearly four Earth years (over two Mars years) of studying the Red Planet. As my time winds down on Mars, my team is helping make sure scientists can get the most out of everything I’ve gathered.

