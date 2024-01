Message du PM Modi pour la nouvelle équipe au Bihar

Peu de temps après que Nitish Kumar ait prêté serment, une neuvième fois record, en tant que ministre en chef du Bihar avec le BJP comme partenaire, le Premier ministre Narendra Modi a adressé ses félicitations à la nouvelle équipe du Bihar et au ministre en chef.

Samrat Chaudhary et Vijay Sinha, du BJP, sont les nouveaux adjoints de Nitish Kumar.

“Le gouvernement NDA formé au Bihar ne négligera aucun effort pour le développement de l’État et pour répondre aux aspirations de son peuple. Félicitez @NitishKumar ji pour être devenu ministre en chef et Samrat Chaudhary ji et Vijay Sinha ji pour avoir prêté serment en tant que ministres en chef adjoints. “, a posté M. Modi sur X en hindi.

बिहार में बनी एनडीए सरकार राज्य के विकास और यहा ं के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। @NitishKumar जी को मुख्यमंत्री और सम्राट चौधर जी एवं विजय स िन्हा जी को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर मेर बहुत-बहुत बधाई। मुझे विश्वास है कि यह टीम पूरे… -Narendra Modi (@narendramodi) 28 janvier 2024

“Je suis convaincu que cette équipe servira les membres de ma famille de l’État avec un dévouement total. @samrat4bjp @VijayKrSinhaBih”, a ajouté le Premier ministre.

Le Ministre en chef a remercié le Premier ministre pour ses vœux et sa coopération, soulignant que servir le peuple est le seul objectif de son gouvernement.

“En mon nom personnel et au nom de toute la population du Bihar, j’exprime ma gratitude à l’honorable Premier ministre Shri Narendra Modi ji pour ses félicitations et ses bons vœux et je le remercie de tout cœur pour sa coopération. Un nouveau gouvernement a été formé au Bihar avec “L’alliance NDA. Le public est le maître et le servir est notre objectif fondamental. Avec le gouvernement de coalition NDA au Centre et dans l’État, le travail de développement prendra de l’ampleur et la population de l’État bénéficiera à @narendramodi”, a répondu Nitish Kumar.

Cependant, le nouveau réalignement au Bihar et le cinquième revirement politique de Nitish Kumar en une décennie lui ont valu le surnom de « paltumaar ou « paltu Kumar » ». « Paltumar » signifie quelqu’un qui ne cesse de changer de position.

“Je dis depuis le début que Nitish Kumar peut échanger à tout moment. Cela fait désormais partie de sa politique. Mais les développements d’aujourd’hui ont montré que tous les partis et dirigeants du Bihar sont des ‘paltumaars'”, a déclaré le stratège des sondages Prashant Kishor, pas épargnant le BJP, les qualifiant également de « paltumaars ».

Le BJP, a déclaré l’as du scrutin, avait déclaré que ses portes étaient fermées à M. Kumar. “Les dirigeants du BJP qui ont insulté Nitish Kumar hier le salueront désormais comme un symbole de bonne gouvernance. Le RJD, qui le qualifiait de leader du futur, verra aujourd’hui la corruption au Bihar”, a-t-il déclaré.

Tejashwi Yadav, vice-ministre en chef du Bihar jusqu’il y a quelques heures, a qualifié son ex-patron et allié, Nitish Kumar, de « ministre en chef fatigué », alors que ce dernier a fait un gros changement et s’est à nouveau joint au BJP.

“Il semble que nous ayons fait travailler un CM (ministre en chef) fatigué. Le jeu n’est pas encore terminé”, a déclaré aux journalistes Tejashwi Yadav, le fils du chef du Rashtriya Janata Dal (RJD), Lalu Yadav.

Expliquant son grand geste, Nitish Kumar, 72 ans, a déclaré aux journalistes à Patna : “La nouvelle Grande Alliance que nous avons créée (en août 2022) n’est pas en bon état. La situation ne s’annonce pas bonne.”

M. Kumar a également critiqué le bloc d’opposition INDE, qu’il avait orchestré.