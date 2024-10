Message du ministre de la Santé et du ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associé de la Santé – Mois de sensibilisation au cancer du sein, octobre 2024

[ad_1]

Déclaration

L’honorable Mark Holland, ministre de la Santé, et l’honorable Ya’ara Saks, ministre de la Santé mentale et des Dépendances et ministre associée de la Santé, ont publié un message conjoint à l’occasion du Mois de sensibilisation au cancer du sein pour souligner les progrès du gouvernement du Canada en matière de dépistage du cancer du sein. et plan d’action de prévention.

9 octobre 2024 | Ottawa, Ontario | Agence de la santé publique du Canada

Octobre est le Mois de la sensibilisation au cancer du sein, une période pendant laquelle nous nous réunissons pour soutenir et honorer les personnes touchées par cette maladie.

Le cancer du sein est l’une des formes de cancer les plus courantes et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes.Note de bas de page * vivant au Canada. On s’attend à ce qu’une femme sur huit reçoive un diagnostic de cancer du sein au cours de sa vie.

La sensibilisation au dépistage du cancer du sein, qui vise à détecter le cancer à un stade plus précoce et plus traitable, est cruciale pour le gouvernement du Canada. Nous nous engageons à faire progresser la santé des femmes grâce à des efforts complets de dépistage et de prévention du cancer du sein. Nous prenons également des mesures en collaborant avec des partenaires et des intervenants pour combler les lacunes identifiées dans la recherche sur le cancer du sein.

Les Instituts de recherche en santé du Canada ont investi près de 140 millions de dollars au cours des cinq dernières années pour faire progresser la recherche sur le cancer du sein au Canada. Grâce à plus de 500 subventions et récompenses, ces investissements soutiennent la recherche de pointe pour prévenir, détecter et traiter le cancer du sein plus efficacement.

Par exemple, des chercheurs du Sunnybrook Hospital Research Institute utilisent l’intelligence artificielle pour développer des stratégies de dépistage du cancer du sein plus personnalisées ; une équipe de l’Université de la Saskatchewan développe de nouvelles techniques combinant la radiothérapie et le système immunitaire pour cibler le cancer du sein ; et un projet dirigé par des chercheurs de McGill examine comment empêcher le cancer du sein de se propager aux tissus environnants. Avec le soutien du gouvernement du Canada, le Partenariat canadien contre le cancer peaufine son modèle de microsimulation OncoSim-Breast, un outil utilisé dans l’élaboration de politiques plus efficaces de prévention et de traitement du cancer du sein.

L’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) travaille en étroite collaboration avec Statistique Canada pour effectuer des analyses des tendances nationales en matière de cancer. Ils examinent les différences dans les taux de cancer du sein en fonction du lieu de résidence des personnes, de leur âge et de leur origine ethnique, ainsi que de l’état d’avancement du diagnostic. Statistique Canada examine également les données sur l’accès et la participation au dépistage du cancer du sein par mammographie afin de combler les lacunes identifiées dans les données. Ces initiatives amélioreront notre compréhension de l’état actuel du cancer du sein au Canada.

Le cancer du sein touche la vie de nombreuses personnes, que ce soit par le biais d’un diagnostic personnel ou de celui d’un proche. Nous sommes convaincus que personne ne devrait avoir à faire face seul à cette situation. Si vous ou un proche éprouvez des difficultés à faire face à un diagnostic de cancer, il existe de nombreuses façons de demander de l’aide. Visitez Canada.ca/sante-mentale ou visitez le Localisateur de services communautaires de la Société canadienne du cancerqui aide les patients atteints de cancer, les soignants et les prestataires de soins à trouver les services dont ils ont besoin pour se sentir soutenus.

Donnons à chacun les moyens de prendre des décisions éclairées en matière de soins de santé, appuyées par les meilleures données scientifiques et preuves disponibles.

Note de bas de page * Femmes cisgenres et autres adultes assignés au sexe féminin à la naissance, comme les hommes transgenres et les personnes non binaires Retour à la note de bas de page * référent

