Message du maire de Lake Country à la communauté et aux pompiers

Samedi soir, j’ai eu l’occasion de visiter les zones de notre communauté qui ont été touchées par le Lake Country Wildfire. Il est difficile de mettre des mots sur ce que j’ai ressenti en regardant où les incendies continuaient de brûler.

Les incendies sont passés si près de nombreuses maisons – mais ont été sauvés par notre équipe implacable de professionnels du feu. Ces hommes et ces femmes ont travaillé de longues journées, escaladé des terrains accidentés, enduré des températures chaudes et des rafales de vent, tout en étant loin de leurs proches, certains d’entre eux ayant été évacués de chez eux. Des communautés de toute la Colombie-Britannique ont aimablement fourni des ressources et de l’équipement pour aider à sauver l’endroit que nous appelons tous chez nous. Je remercie de tout cœur le chef des pompiers Lee, le chef des pompiers adjoint Penner, le chef des pompiers adjoint O’Rourke, les équipes des stations 71, 81 et 91. Je tiens également à remercier nos partenaires régionaux et provinciaux en plus de BC Wildfire, EOC, ESS et la GRC.

Il y a eu au moins trois pertes structurelles dans Okanagan Centre. Mes pensées vont aux familles touchées. En tant que communauté, nous devons soutenir ces personnes, car elles ont subi d’immenses pertes. La sécurité de la communauté est primordiale et nous devons nous assurer qu’elle est sûre avant de laisser les résidents rentrer chez eux. Le premier démantèlement des zones d’évacuation a été annoncé hier soir par cordemergency.ca. Le chef Lee et son équipe réévaluent continuellement la situation et travaillent dur pour que vous et vos proches soyez chez vous en toute sécurité.

Il y aura des changements et des inconvénients pour tout le monde dans un avenir prévisible. Il y a des arbres qui devront être défrichés et enlevés, des routes et des services publics qui devront être réparés et un nettoyage approfondi dans tout le district. Le personnel est soumis à une immense pression et chacun fait de son mieux pour gérer, tout en offrant des services quotidiens limités aux résidents.

La destruction de notre habitat naturel est dévastatrice, mais je ne pouvais pas m’empêcher de penser à quel point cela aurait pu être pire. Lorsque la zone sous évacuation est ouverte au public, vous verrez ce que je veux dire.

Je tiens à remercier personnellement les particuliers et les entreprises qui se sont mobilisés pour aider, vous êtes des gens incroyables et nous vous en sommes tous reconnaissants.

Nous sommes une communauté résiliente. Nous avons démontré à maintes reprises notre générosité, notre attention et notre soutien aux pompiers, à la police et à tout le personnel de soutien. Vous avez montré à quel point vous vous souciez de vos amis et de vos voisins. Nous sommes Lake Country.

Des incendies se sont déjà produits et continueront de se produire, mais nous récupérons toujours. Veuillez continuer à être patient et gentil. Vérifiez vos voisins et assurez-vous qu’ils vont bien et qu’on s’occupe de vous. Envisagez de faire un don à la Lake Country Food Bank, car ils coordonnent la nourriture et les fournitures pour ceux qui en ont besoin. Surtout – restez en sécurité.

Avec gratitude,

Maire Irlande

Nous sommes Lake Country.

BC Wildfires 2023bcwildfirepompiersLake Country