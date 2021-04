Message d’optimisme d’Anand Mahindra à l’époque de Covid-19 à travers une vidéo virale sur Coca-Cola

Quelle que soit la difficulté de la situation, les êtres humains parviennent à trouver une lueur d’espoir même pendant les périodes les plus difficiles et les plus sombres. Quelque chose de similaire est expérimenté en raison de la deuxième vague de Covid-19 en Inde. Au milieu de la pandémie, des gens du monde entier se sont réunis et se sont entraidés à un moment où tout s’arrête. Les êtres humains vivent dans une «nouvelle normalité» sous diverses restrictions de leurs mouvements.

Récemment, l’industriel Anand Mahindra a partagé une publicité virale de Coca-Cola avec des clichés réconfortants qui montrent que les gens du monde entier se sont adaptés à « la nouvelle normalité » tout en surmontant les défis posés par la pandémie de Covid-19. Partageant le clip de l’annonce, le président de Mahindra Group a remercié Coca-Cola pour avoir livré un message d’espoir et d’optimisme en ces temps difficiles.

La publicité a été publiée l’année dernière peu de temps après que la pandémie a frappé le monde. C’est toujours d’actualité en Inde, car le pays est actuellement aux prises avec une deuxième vague féroce de COVID-19. La publicité du fabricant de boissons non alcoolisées montre comment les barrières érigées par la distanciation sociale ont été abolies grâce à la technologie, comment la peur a été remise en question par le «souci» à chaque étape, et comment les gens ont redécouvert l’amour et la dévotion même car ils sont restés loin de leurs proches.

La vidéo de deux minutes et 14 secondes montre que l’optimisme est plus contagieux que toute contagion. Pendant la pandémie, où il y a des actes d’égoïsme et de cupidité, il y a aussi de l’altruisme et de la gentillesse dans le monde. Lorsque les écoles sont fermées, la compensation se fait par des cours en ligne. Des actes de gentillesse et d’humanité peuvent être vus partout dans le monde.

Remerciant ceux qui travaillent dur dans les hôpitaux juste pour assurer la sécurité des autres tout en mettant leur pieu, la vidéo se termine par un message pour les «héros de l’humanité» – «Merci de remplir le verre de gentillesse et d’espoir».

La vidéo publiée par Mahindra a été vue plus de 40 000 fois sur Twitter depuis sa publication ce matin. Les utilisateurs des médias sociaux ont fait l’éloge de la vidéo et ont remercié les fabricants de boissons gazeuses d’avoir créé la vidéo.

