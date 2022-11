Message des élections de mi-mandat 2022 : les démocrates parlent de la protection de la démocratie et du droit à l’avortement

Les chances de victoire des démocrates à mi-mandat ont diminué, car de nombreux candidats républicains ont martelé des messages à domicile sur la criminalité et l’économie, tandis que les démocrates se sont largement appuyés sur la question pétillante de la protection du droit à l’avortement et sur le concept quelque peu abstrait de la protection de la démocratie.

Bien que ces questions plaisent à de nombreux électeurs démocrates – l’avortement en particulier était puissant lors des primaires d’août, juste après que la Cour suprême a annulé Roe c.Wade – L’accent mis par les républicains sur l’inflation et les taux de criminalité semble trouver un écho auprès de leur base ainsi que de certains indépendants.

Le crime semble être particulièrement résonnant émotionnellement avec les électeurs – les électeurs conservateurs plus âgés, oui, mais aussi parmi les libéraux, ont rapporté jeudi Julie Bosman, Jack Healy et Campbell Robertson du New York Times. Bien que les statistiques nationales brossent un tableau compliqué, les taux de crimes violents ont globalement augmenté depuis 2020, selon un rapport de juillet du Brennan Center for Justice. Cependant, les pics de crimes violents en 2020 étaient tout aussi probables dans les juridictions républicaines que dans les juridictions démocrates, selon ce rapport.

Néanmoins, les candidats républicains dans de nombreuses courses ont pu capitaliser sur le soutien de leurs adversaires aux appels au financement de la police à la suite du meurtre de George Floyd par Derek Chauvin, ainsi que sur le soutien aux politiques de réforme de la caution. Le candidat au poste de gouverneur du GOP de New York, Lee Zeldin, par exemple, est venu par derrière dans un bastion démocrate en martelant les démocrates sur la réforme de la caution promulguée en 2020, même si les données montrent que ces politiques ne sont pas responsables de la flambée des crimes violents.

Mais selon l’analyse du Post, les républicains ont consacré le plus de temps et d’argent à l’économie, et en particulier à l’inflation.

“Il semble y avoir les fondamentaux classiques de mi-mandat en jeu, mais les démocrates essaient de réorienter les campagnes et les élections autour de questions qui leur sont favorables”, comme l’avortement et la démocratie, a déclaré Michael Bitzer, professeur de politique au Catawba College. «Les républicains ont une sorte de livre de jeu fixe», a-t-il déclaré – liant les candidats démocrates au président Joe Biden et les attaquant contre l’inflation, la criminalité et l’immigration.

“C’est devenu le livre de jeu républicain standardisé à ce stade”, a déclaré Bitzer, “mais pour les démocrates, ils essaient d’utiliser d’autres thèmes et d’autres politiques qui, peut-être, sont spécifiquement adaptés à leur base.”

Les démocrates comptent sur l’avortement, la démocratie et la célébrité pour passer

Espérant peut-être ramasser des indépendants, certains démocrates se sont précipités pour parer ces attaques, avec des candidats dont la sénatrice du Nevada Catherine Cortez Masto, l’un des titulaires démocrates les plus vulnérables au Sénat, vantant leurs records de «résistance à la criminalité». Cortez Masto a obtenu le soutien d’un chef de police dans une récente publicité ; Le lieutenant-gouverneur de Pennsylvanie John Fetterman, qui se présente contre Mehmet Oz dans la course au Sénat de cet État, a récemment fait campagne sur sa bonne foi en matière de justice pénale dans un centre pour personnes âgées vendredi, a rapporté le New York Times.

Fetterman, dont la santé est devenue un point d’éclair dans la campagne à la suite d’un accident vasculaire cérébral en mai, a déclaré aux électeurs qu’en tant que maire de Braddock, en Pennsylvanie, il “était fier de travailler avec nos services de police et de financer la police”.

“J’étais comme, ‘Où était-ce toute la campagne?'” Miles Coleman, un expert en élections au Crystal Ball de Sabato à l’Université de Virginie, a déclaré à Vox.

Les démocrates sont également en retard sur les messages sur l’économie, bien que les sondages suggèrent que les électeurs des deux partis ont de sérieuses inquiétudes concernant l’inflation, qui continue d’affecter les biens de consommation alors que les taux d’intérêt augmentent également. Les sondages de CNN menés fin octobre montrent que l’inflation et l’économie seraient le problème le plus important pour 51% des électeurs probables lors de l’examen de leurs votes au Congrès. Dans ce sondage, 71 % des républicains enregistrés ont déclaré que l’économie et l’inflation étaient le problème le plus important pour eux, alors que seulement 27 % des démocrates et 53 % des indépendants ont dit la même chose.

Le président Joe Biden a vanté les réalisations économiques des démocrates et a promis de sévir contre les compagnies pétrolières affichant des bénéfices records tandis que les consommateurs paient des prix plus élevés à la pompe lors d’un arrêt de campagne en Californie cette semaine. Biden et d’autres stars du Parti démocrate comme les anciens présidents Barack Obama et Bill Clintonainsi que l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton se sont battus au nom des candidats pour obtenir le vote.

“Nous devons garder à l’esprit que ces rassemblements sont moins une question de persuasion que de participation”, a déclaré Coleman à Vox. En d’autres termes, sortir Obama en Pennsylvanie ne changera probablement pas l’avis d’un électeur indépendant, mais cela pourrait être efficace pour inciter la base démocrate de l’État à voter.

Même des célébrités, dont Oprah et Marc Ruffaloont été déployés pour aider à consolider les chiffres en retard. Beaucoup de ces substituts, comme Excellent chef héberger Padma Lakshmise concentrent sur des questions telles que le droit à l’avortement et la défense de la démocratie contre les candidats républicains qui promeuvent la théorie du complot selon laquelle l’ancien président Donald Trump a remporté les élections de 2020.

L’avortement en tant que problème a culminé cet été, peu de temps après que la Cour suprême a décidé Dobbs contre Jackson cas et a renversé le droit fédéral à l’avortement. Mais des mois plus tard, ce n’est pas un problème aussi galvanisant qu’il l’était, comme l’a écrit Ben Jacobs de Vox samedi :

Les démocrates pensaient que se concentrer sur le droit à l’avortement serait payant à la suite de la décision de la Cour suprême Dobbs décision de juin annulant Roe c.Wade, en particulier après avoir remporté des élections spéciales dans le nord de l’État de New York et en Alaska. Cependant, dans les États où les droits à l’avortement sont protégés par la loi de l’État, la question n’a pas résonné auprès des électeurs.

“Il y avait un récit à un moment donné selon lequel c’était un Roe contre Wade élection », a déclaré le représentant Tom Malinowski (D-NJ) au New York Times. “Je n’aurais jamais pensé que ça allait être aussi simple.”

L’autre problème majeur sur lequel les démocrates, et en particulier Biden, se sont concentrés, est la protection des élections et du processus démocratique face à une campagne agressive et antidémocratique de négationnisme électoral de la part de Trump, ses alliés au sein du Parti républicain, et les candidats qu’il soutient. Trump et ses semblables ont répandu des théories du complot sur la fraude électorale, incitant certains de ses partisans à se livrer à la vigilance et à intimider potentiellement les électeurs. Il y a également eu des incidents de violence réelle ou planifiée à motivation politique ces dernières semaines, qui créent une atmosphère de malaise et de peur autour de la politique.

Nous ne pouvons pas savoir ce qui se passera tant que les résultats ne seront pas connus

“J’ai décrit cette élection comme une sorte d’élection de mi-mandat classique car il s’agit, de l’avis de tous, d’un référendum sur [a] président, un référendum sur les démocrates qui contrôlent actuellement le Congrès », a déclaré Bitzer,« mais il semble y avoir un courant sous-jacent de quelque chose qui rend les choses un peu différentes – peut-être que c’est le sentiment de profonde division et de polarisation qui a pris un beaucoup de gens engagés et impliqués.

Numéros de vote anticipé, ainsi qu’un regard sur les primaires cet été, suggèrent que la participation sera robuste, a déclaré Coleman à Vox. “Rien ne me suggère que ce sera un moyen terme à faible taux de participation.”

Bien sûr, il pourrait y avoir des surprises, comme l’a écrit Li Zhou de Vox samedi. Bien que les courses au sort du Sénat de ce cycle – celles de Géorgie, du Nevada et de Pennsylvanie – aient bénéficié d’une couverture médiatique importante, les candidats de l’Iowa et de l’Utah font des vagues contre les titulaires républicains.

À partir de maintenant, les sondages suggèrent que les républicains reconquièrent la Chambre des représentants, tandis que le contrôle du Sénat est au coude à coude. Mais les sondages sont des thermomètres, pas des boules de cristal – ils indiquent le sentiment public à un moment donné mais ne peuvent pas prédire l’avenir.

Les journalistes de Vox Rachel M. Cohen, Dylan Scott et Li Zhou ont présenté trois scénarios possibles pour les mi-mandats : les républicains pourraient prendre uniquement la Chambre, ils pourraient balayer les deux chambres ou les démocrates pourraient garder le contrôle. Dans les trois scénarios, Biden serait toujours confronté à des défis pour faire avancer son programme :

Un Congrès dominé par les républicains pourrait créer quelque chose comme une impasse, conduisant à des batailles potentielles sur le plafond de la dette et le financement du gouvernement et donnant au Sénat le pouvoir de retenir les candidats de Biden. Une législature divisée, les républicains ne contrôlant que la Chambre des représentants, mettrait l’accent sur les enquêtes et, potentiellement, conduirait à un vote pour destituer Biden. Et si les démocrates conservent le contrôle, ils seront confrontés à bon nombre des mêmes défis qu’ils ont rencontrés au cours des deux dernières années.

Le résultat des élections de mi-mandat, quel qu’il soit, ne changera pas le défi de gouverner dans un pays profondément divisé existentiellement – un pays dans lequel les deux principaux partis, ou du moins leurs représentants élus, semblent vivre dans deux réalités distinctes . Et les élections de mardi, a écrit dimanche Astead Herndon du New York Times, révéleront probablement une plus grande polarisation.

“Nous ne devons pas supposer que nous sommes au niveau de la division”, a écrit Herndon. « Nous allons descendre plus bas.