Message des demandeurs d’asile américains : sponsors financiers recherchés

MIAMI (AP) – Les migrants et les demandeurs d’asile fuyant la violence et la persécution dans leur pays d’origine ont de plus en plus découvert que des protections aux États-Unis sont disponibles pour ceux qui ont de l’argent ou qui sont avisés de trouver quelqu’un pour se porter garant pour eux financièrement.

Le président Joe Biden a annoncé jeudi une extension massive de la libération conditionnelle humanitaire pour les Cubains, les Haïtiens, les Vénézuéliens et les Nicaraguayens, réservée à ceux qui postulent en ligne, paient un billet d’avion et ont un sponsor financier pendant deux ans.

Il s’appuie sur une mesure introduite en octobre pour admettre 24 000 Vénézuéliens aux États-Unis pendant deux ans s’ils ont des sponsors – et, d’un autre côté, pour expulser rapidement toute personne traversant illégalement la frontière vers le Mexique, leur refusant la possibilité de demander l’asile. .

Maria Antonieta Diaz, une comptable et entrepreneure née au Venezuela vivant aux États-Unis depuis plus de deux décennies, a envoyé un message WhatsApp à d’anciens camarades de classe au Venezuela après que l’administration Biden a offert une libération conditionnelle humanitaire le 12 octobre, leur demandant s’ils avaient besoin d’un parrain. Elle a créé un site Web, diffusé une feuille d’inscription et obtenu 40 000 réponses de personnes cherchant un soutien financier, certaines représentant des familles entières.

Diaz s’est porté garant d’un homme qui est venu avec deux fils adultes mais a laissé sa femme, une fille et son conjoint et un enfant de 6 mois parce qu’ils ne pouvaient pas se permettre de renouveler leur passeport à 200 $.

Beaucoup aux États-Unis sont réticents à parrainer des étrangers, craignant qu’ils ne soient redevables de leurs dettes, a déclaré Diaz.

“Ce n’est pas facile, ce n’est pas un programme parfait, tout le monde ne pourra pas en bénéficier”, a déclaré Diaz lors d’un entretien téléphonique depuis son bureau de Miramar, une banlieue au nord-ouest de Miami.

Biden a déclaré jeudi que jusqu’à 30 000 Cubains, Haïtiens, Nicaraguayens et Vénézuéliens seraient éligibles à une libération conditionnelle humanitaire chaque mois, leur permettant de travailler aux États-Unis pendant deux ans. Dans le même temps, le Mexique a accepté d’accepter le même nombre de ces quatre pays qui entrent illégalement aux États-Unis, même s’ils viennent demander l’asile.

Les responsables américains ont souligné une baisse de 90% des arrivées vénézuéliennes après le changement de politique d’octobre, mettant fin à leur statut éphémère de deuxième nationalité à la frontière après les Mexicains. L’administration Biden a accordé une libération conditionnelle dans des conditions similaires à 100 000 Ukrainiens après l’invasion russe.

Interrogé sur la limitation de la libération conditionnelle aux personnes bénéficiant d’un soutien financier, le secrétaire américain à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, n’a pas répondu directement, affirmant seulement que de telles politiques pour les Vénézuéliens et les Ukrainiens avaient réussi.

“Ce que nous avons vu, c’est une énorme soif pour ces programmes légaux”, a déclaré Mayorkas lors d’une conférence de presse. “Nous trouvons que c’est une manière humaine, légale et ordonnée.”

Mayorkas a déclaré que la politique durera aussi longtemps que les conditions l’exigeront, potentiellement même au-delà d’une règle de l’ère de la pandémie connue sous le nom de Titre 42, en vertu de laquelle les migrants se sont vu refuser la possibilité de demander l’asile en vertu du droit américain et international 2,5 millions de fois au motif d’empêcher la propagation. de la COVID-19. La Cour suprême des États-Unis doit entendre les arguments sur le titre 42 en février.

Il a déclaré que les responsables américains travaillaient également sur un plan en vertu duquel les personnes peuvent demander l’asile par le biais de rendez-vous programmés aux points d’entrée frontaliers.

Le sénateur Robert Menendez, un démocrate du New Jersey, a déclaré que la libération conditionnelle “exclura les migrants fuyant la violence et la persécution qui n’ont pas la capacité ou les moyens économiques de se qualifier”.

“En fin de compte, cette utilisation de l’autorité de libération conditionnelle n’est qu’une tentative de remplacer nos lois sur l’asile”, a-t-il déclaré.

En vertu des lois issues de la Seconde Guerre mondiale et de la guerre froide, les demandeurs d’asile doivent prouver qu’ils sont confrontés à des persécutions dans leur pays selon des critères limités tels que la race, l’opinion politique ou les convictions religieuses, sans égard à leur situation financière. Certains qui arrivent à la frontière obtiendront plus tard l’asile auprès des tribunaux américains de l’immigration, mais tous ne seront pas éligibles.

En vertu de la politique de libération conditionnelle, la sécurité intérieure peut admettre n’importe qui “au cas par cas pour des raisons humanitaires urgentes ou un intérêt public important”.

Les critiques de la droite de Biden, comme l’ancien haut conseiller de Trump, Stephen Miller, ont qualifié l’extension de la libération conditionnelle d ‘«amnistie de masse».

En octobre, le Dr Kyle Varner de Spokane, Washington, a été submergé par des centaines de réponses lorsqu’il a publié sur Facebook qu’il était ouvert au parrainage de Vénézuéliens. Il a mis de côté une maison de quatre pièces qu’il a achetée comme investissement.

Varner a jusqu’à présent soutenu 49 Vénézuéliens, dont la plupart n’ont jamais été vus. Seuls huit ont été approuvés et installés à Spokane.

Varner, 38 ans, a développé une affinité pour les Vénézuéliens en tant qu’étudiant en médecine à Miami en 2012, entouré de voisins qui ont quitté le pays sud-américain pour une vie meilleure. En tant que médecin, il dit qu’il peut fournir des soins médicaux si nécessaire, des contacts commerciaux pour trouver un emploi et une aide à l’apprentissage de l’anglais en ligne.

“Mon idée est que je suis une rampe de lancement pour que les gens aient une nouvelle vie”, a-t-il déclaré. “J’ai l’intention de faire tout mon possible pour plaider en faveur de l’expansion de ce programme, et je veux aussi aider les Américains qui veulent être des sponsors.”

Peu de Vénézuéliens ont autant de chance de trouver quelqu’un comme Varner, qui s’est rendu quatre fois à Cucuta, une ville colombienne à la frontière du Venezuela, pour fournir des soins médicaux gratuits aux Vénézuéliens en fuite.

Les volontaires potentiels peuvent hésiter à fournir des déclarations de revenus ou d’autres documents requis, a déclaré Parker Newburn, coordinateur du programme pour Home for Refugees, un groupe d’aide. De nombreux Vénézuéliens ont des parents aux États-Unis, mais tous ne sont pas en mesure de parrainer, a-t-il déclaré.

Jenderson Rondón, un opposant au gouvernement vénézuélien qui a rencontré Varner en 2019 à la frontière colombienne, est arrivé à Spokane en novembre. Il n’a pas pu payer le vol, que le médecin a payé. Il a postulé pour travailler dans des restaurants et des hôpitaux et espère économiser suffisamment pour parrainer sa mère et sa sœur, qui sont en Colombie et n’ont pas de passeports valides.

“Il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de sponsor”, a déclaré Rondón, qui reçoit constamment des messages sur son compte Instagram lui demandant des opportunités.

L’avocat vénézuélien Henry Nodales, 22 ans, n’avait jamais rencontré le médecin mais ils avaient des amis communs. Il a emprunté à un ami pour payer le vol et espère gagner assez pour subvenir aux besoins de ses parents et de sa sœur restés au pays.

“J’ai l’opportunité miraculeuse d’avoir un statut légal, un avantage que beaucoup n’ont pas”, a-t-il déclaré.

___

Taxin signalé du comté d’Orange, en Californie, et Spagat de San Diego.

Gisela Salomon, Elliot Spagat et Amy Taxin, Associated Press