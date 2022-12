Message de Zelensky : l’Ukraine se bat pour le bien contre le mal

Les États-Unis sont de loin le plus grand fournisseur étranger d’armes à l’armée ukrainienne. Mais l’administration Biden a soigneusement calibré son aide à l’Ukraine, retenant des armes à plus longue portée et plus puissantes par crainte de frappes ukrainiennes sur le territoire russe qui pourraient entraîner l’OTAN dans la guerre.

Deux contre-offensives ukrainiennes réussies dans le nord-est et le sud ont suivi leur cours, et les armées russe et ukrainienne creusent le long d’une nouvelle ligne de front de 600 milles. Pour maintenir ces progrès, selon des responsables et des analystes ukrainiens, son armée a besoin de systèmes d’armes plus avancés.

M. Zelensky aura l’occasion de répondre aux préoccupations des législateurs américains concernant la surveillance de l’aide militaire et financière à l’Ukraine, et il pourrait être poussé sur des questions nationales telles que la liberté de la presse, la lutte contre la corruption et la garantie de freins et contrepoids entre les tribunaux et le pouvoir exécutif. .

Mais l’objectif principal de M. Zelensky de dépeindre la guerre en termes clairs de bien contre le mal qui, espère-t-il, transcendera la politique américaine et donnera « une idée de la justesse de sa cause et le sens de ce que son peuple et ses soldats ressentent », a déclaré Yuri Makarov, rédacteur en chef de la société de radiodiffusion nationale ukrainienne.

Maria Varenikova a contribué au reportage de Kyiv.