Message de Shah Rukh Khan aux fans sur l’Aïd

Un certain nombre de célébrités ont profité de leurs réseaux sociaux pour souhaiter des fans à l’occasion de l’Aïd. Badshah de Bollywood, la superstar Sharukh Khan a également souhaité à ses fans et rendu leurs célébrations encore plus spéciales. S’adressant à Twitter, l’acteur a souhaité une bonne santé et de la force pour tout le monde.

«Eid Mubarak à tout le monde dans le monde. Puisse Allah doucher chacun de nous de santé et nous donner la force et les moyens d’être compatissants envers tous ceux qui ont besoin de notre aide dans notre pays, l’Inde. Comme toujours ensemble, nous conquérirons tout! Lov U », a écrit l’acteur dans son message.

Eid Mubarak à tout le monde dans le monde. Puisse Allah doucher chacun de nous de santé et nous donner la force et les moyens d’être compatissants envers tous ceux qui ont besoin de notre aide dans notre pays, l’Inde. Comme toujours ensemble, nous conquérirons tout! Je t’aime. pic.twitter.com/jdj9Nlj8ha – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 14 mai 2021

Dans un régal supplémentaire pour ses fans, avec le message, le roi Khan a également partagé une photo en niveaux de gris de lui-même où il peut être vu balançant un bandana et une paire de lunettes de soleil.

Shah Rukh sera ensuite vu dans «Pathan» de Siddharth Anand qui mettra également en vedette Deepika Padukone et John Abraham. Les films devraient sortir en 2022. SRK a été vu pour la dernière fois dans le film, «Zero», sorti en décembre 2018. Depuis lors, l’acteur est en pause.

Diverses autres célébrités telles que Sonam Kapoor, Bhumi Pednekar, Sara Ali Khan, Kiara Advani, Shahid Kapoor, Shilpa Shetty, Sanjay, entre autres, ont souhaité à leurs fans un Eid sain et sûr.