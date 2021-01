Ferne McCann a partagé un joyeux message du Nouvel An après avoir retrouvé l’amour.

L’ancienne favorite de Towie, 30 ans, a partagé une galerie d’images sur son Instagram en se remémorant ses moments forts de 2020.

Celles-ci comprenaient des photos de son voyage du Nouvel An en Afrique du Sud, qu’elle apprécie avec le mannequin masculin Jack Padgett.

Les deux sont devenus publics pour la première fois lors du voyage au soleil, rejoints par la fille de Ferne dimanche, trois ans, et le meilleur ami de la star de télé-réalité Carl Cunard.

Écrivant sur une image d’elle et dimanche, Ferne a écrit: «Merci 2020 pour un an que nous n’oublierons jamais.

« Comprendre ce qui est important – apprendre, grandir, aimer. »







(Image: Instagram)



Les photos la montraient en train de poser dans une robe portefeuille, câlinant sa fille.

Il n’y avait aucun signe de Jack dans les images.

Cependant, les deux ont été photographiés enroulés l’un autour de l’autre alors qu’ils exploraient Cape Town.

Ferne et Jack avaient déjà fait allusion à leur union après avoir partagé des photos presque identiques de leur emplacement.

Puis des images ont émergé d’eux explorant la colonie de pingouins à Boulders Beach.







(Image: fernemccann / Instagram)



C’était une journée ensoleillée pour le réveillon du Nouvel An en Afrique du Sud où ils ont apprécié l’après-midi.

C’est sa première romance depuis qu’elle s’est séparée de son ex petit ami Albie Gibbs en mai.

Avant Albie, elle a fréquenté le mystérieux M. C, qui a emmené Ferne et ses amis à Cannes via un jet privé. Il a ensuite été nommé magnat de la propriété de 30 millions de livres sterling, Charlie Wilson.