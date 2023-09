Message de Natasha Jonas à Mikaela Mayer : « Faites attention à ce que vous souhaitez. Vous pourriez bien l’obtenir’ | Nouvelles de boxe

Natasha Jonas a répondu au défi de Mikaela Mayer. Son message est simple : « Faites attention à ce que vous souhaitez. »

Jonas est un champion du monde des deux poids qui n’a jamais perdu un combat pour le titre mondial et détient la couronne IBF des poids welters.

L’Américaine Mayer était une championne unifiée des super-poids plume, dont la seule défaite est survenue contre Alycia Baumgardner. Mayer boxera Silvia Bortot samedi, sur la sous-carte Liam Smith vs Chris Eubank Jr sur Billetterie Sky Sportsà 142 livres.

Image:

Jonas fait la fête avec ses titres mondiaux





Mais Mayer a clairement indiqué son intention de passer au poids welter et de chercher à combattre Jonas.

Jonas n’est pas du genre à reculer.

Le Liverpudlien a dit Sports aériens: « Je comprends pourquoi elle s’en prend à moi. La même raison pour laquelle j’ai sauté les poids.

« En fait, je pense qu’elle est une grande combattante. Elle a eu la malchance, à mon avis, de ne pas obtenir la décision contre Baumgardner. Je l’ai fait gagner.

« Je pense qu’elle sera une meilleure combattante à 147 livres. Je le sais parce que j’ai progressé et cela m’a profité de ne pas être aussi épuisé. C’est un grand combat, c’est un bon nom, elle est bien connue et respectée au niveau international. »

La médaillée d’or olympique Lauren Price, qui a remporté le premier titre britannique chez les femmes poids welters lors de son dernier combat, progresse également rapidement dans les rangs professionnels.

Image:

Jonas a boxé en super-plumes et poids légers, mais a remporté les titres mondiaux en super-welters et poids welters.





« Je pense qu’elle [Mayer] est un meilleur nom que Lauren », a déclaré Jonas. « Je ne dis pas cela de manière irrespectueuse, je pense juste que Lauren en est encore aux balbutiements de son voyage et je pense qu’une bagarre avec moi est tout simplement trop tôt. »

Le champion IBF a conclu : « Je parlerai avec BOXXER [her promoter] et l’équipe Top Rank très bientôt. Je ne serais pas surpris si les discussions avaient lieu ce week-end et que nous essaierons de régler quelque chose.

« Je pense que c’est un combat que je gagne. Alors voyons ce que nous pouvons faire. Voyons ce que nous pouvons réaliser.

« Le combat avec Mayer est un grand combat et si c’est ce qu’elle veut, elle doit faire attention à ce qu’elle souhaite. Parce qu’elle pourrait bien l’obtenir. »

