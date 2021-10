Message de Michelle Obama à Sian Proctor, équipe d’Inspiration4

Le milliardaire Jared Isaacman, l’assistante médicale Hayley Arceneaux, le géoscientifique Sian Proctor et l’ingénieur de données aérospatiales Chris Sembroski ont été le premier équipage civil à s’envoler en orbite autour de la terre à bord de l’Inspiration 4 de SpaceX la semaine dernière. Le voyage unique de 3 jours est également disponible sur la plate-forme de streaming Netflix intitulée « Compte à rebours : mission Inspiration4 dans l’espace ». Maintenant, alors même que l’ensemble des préparatifs de l’équipage avant de s’envoler dans l’espace est documenté, Netflix a récemment partagé un clip réconfortant sur les réseaux sociaux où le membre d’équipage de l’équipe, Sian Proctor, a reçu un appel téléphonique de l’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama.

Netflix a partagé la vidéo sur YouTube et a également recueilli des milliers de likes et des tonnes de commentaires.

« Bonjour, voici Michelle Obama qui appelle le Dr Proctor et l’équipe d’Inspiration4. Suis-je sur la bonne ligne? », Dit Obama alors que la vidéo montre Proctor souriant alors qu’elle assiste à l’appel téléphonique et les 3 autres membres de l’équipage assis à côté d’elle.

« Vous êtes sur la bonne ligne ! Bonjour Mme Obama, voici Sian Proctor », dit-elle.

« Oh mon Dieu, c’est si bon d’entendre ta voix. Je ne peux pas vous dire à quel point cela signifie de pouvoir vous rejoindre lors de cet appel la veille de cette mission passionnante », a déclaré Obama, auquel Proctor ajoute: « Eh bien, j’ai toute mon équipe ici en ce moment avec moi, mais Je pense à la façon dont je vous parle en ce moment – ​​et à quel point c’est incroyable. »

« Vous entrez dans l’histoire ! » Obama ajoute : « Et je veux juste vous remercier tous pour votre courage, votre curiosité et votre bravoure. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous vous avez les uns les autres. Vous représentez ce que signifie être L’Amérique. C’est nous tous — faire preuve de courage, prendre des risques au nom de tous les autres. Et c’est exactement ce que vous faites.

Obama termine l’appel en ajoutant : « Je vous suis tous reconnaissant, je suis fier de vous tous, je vous souhaite le meilleur. Je veux que vous soyez en sécurité et sachez que nous serons ici en train de prier pour vous tous. Alors merci. Merci de m’avoir permis de passer ce temps avec vous. »

Proctor, 51 ans, est la première femme noire à piloter un vol spatial et elle et les trois autres membres d’équipage faisaient partie de la mission pionnière.

Proctor est né à Guam mais a grandi à Fairport et est un entrepreneur, un éducateur, un pilote qualifié et une voix active dans la communauté de l’exploration spatiale.

Dans le clip partagé par Netflix, Proctor a déclaré que l’appel d’Obama était une « très belle conversation qui restera avec moi pour le reste de ma vie ».

L’Inspiration 4 visait à collecter 200 millions de dollars pour le St Jude’s Children’s Research Hospital et à étudier les effets biologiques de l’espace lointain sur le corps des astronautes. Son objectif principal, cependant, est de prouver que l’espace est accessible aux gens ordinaires alors que les États-Unis et des entreprises privées comme SpaceX cherchent à commercialiser davantage le cosmos.

