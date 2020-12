Matilda De Angelis transforme une insécurité en une grande force.

L’actrice italienne de 25 ans, devenue célèbre aux États-Unis grâce à son rôle d’évasion d’Elena Alves dans L’annulation, a mis à nu son acné au nom de l’autonomisation.

« Il y a des choses qui ne peuvent pas être contrôlées et cette année nous a bien appris », a-t-elle écrit dans un post Instagram. « Il y a des changements que nous devons accepter dans notre vie et avec eux, la perception de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Des choses paradoxales se produisent dans la vie n’est-ce pas? Eh bien, pour moi, être actrice et travailler avec un visage dévoré par l’acné en fait partie. «

Avec un claquement de ses boutons, l’actrice a poursuivi: « Chaque jour, je dois me réveiller et me présenter d’abord devant le miroir, puis devant la caméra avec toute la charge émotionnelle que cela implique déjà et étant ‘splendide’, « en partie » et concentré avec toutes mes peurs et insécurités littéralement sur la peau. «