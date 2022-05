Message de l’Ukraine à Davos : l’achat de gaz russe finance le viol et le meurtre | Actualité économique

La dépendance de l’Europe au pétrole et au gaz russes finance le viol et le meurtre d’enfants ukrainiens, a déclaré à Sky News un député et membre de la délégation du pays au Forum économique mondial de Davos.

Ivana Kylmpush-Tsintsadze, députée et ancienne ministre, a déclaré que les États et les entreprises occidentaux devaient mettre fin au “business as usual” avec Moscou, et a appelé à une augmentation des approvisionnements en armes lourdes, à un embargo total sur le gaz et le pétrole et à des sanctions plus strictes.

Le député est à Davos pour transmettre le message directement aux dirigeants politiques et commerciaux dans le cadre de la plus grande délégation diplomatique à voyager depuis Kiev depuis la guerre.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adressera à la conférence par liaison vidéo lundi, alors que le rassemblement annuel des dirigeants d’entreprises, politiques et de la société civile se réunit en personne pour la première fois depuis la pandémie de coronavirus en 2020.

“Nous sommes ici pour délivrer un message de notre pays ; la nécessité de rester unis et de renoncer à faire des affaires comme d’habitude avec la Fédération de Russie afin de protéger tout ce en quoi nous croyons, à la prospérité, à la démocratie, à la liberté, ” dit-elle. “Ils sont importants pour les entreprises ainsi que pour les gouvernements et les citoyens.”

Mme Kylmpush-Tsintsadze a déclaré que la fourniture d’armes lourdes était la plus grande contribution “humanitaire” que l’Occident pouvait apporter, et qu’elle exhorterait les États, dont l’Allemagne, à boycotter le gaz et le pétrole russes.

“Je suis venue à Davos via Berlin, ce n’était pas une journée de conversations facile, mais je suis contente qu’ils soient au moins d’accord avec un embargo sur le pétrole, cela me donne un petit espoir qu’ils envisagent sérieusement un embargo complet sur le gaz”, a-t-elle déclaré. .

“Nous voyons les conséquences de décennies de dépendance vis-à-vis de la Russie sans qu’on y pense.

“Si vous payez des entreprises russes pour leur pétrole et leur gaz, vous leur donnez des ressources pour continuer à détruire nos villes, nos villages, à tuer nos enfants, à violer nos femmes, nos personnes âgées, nos bébés, nos tout-petits et à détruire notre pays.”

Sunak ‘snub’ et les oligarques interdits

Le chancelier allemand Olaf Sholz s’adressera au WEF plus tard dans la semaine, l’un des 50 dirigeants nationaux et chefs d’État parmi les 2 500 délégués réunis dans les Alpes à l’ombre d’une crise sécuritaire et économique déclenchée par l’invasion russe.

Aucun haut ministre britannique ne prévoit actuellement d’y assister, le chancelier Rishi Sunak et le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng snobant une réunion à laquelle s’adresseront la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et les premiers ministres des Pays-Bas, d’Espagne et de Grèce.

Il n’y aura pas de présence russe. Les oligarques qui organisaient les fêtes les plus opulentes ici sont interdits, tout comme les entreprises et les institutions de l’État russe.

L’Ukraine dominera les discussions dans la salle des congrès et en marge de la conférence, le conflit augmentant les inquiétudes concernant les prix mondiaux de l’énergie et l’inflation, ainsi que les inquiétudes concernant la sécurité alimentaire.

Le sommet de la ville suisse est de retour après une mise à pied due à la pandémie. Photo : AP



Le changement climatique sera également un thème persistant, ayant été repoussé à l’ordre du jour depuis la COP26 l’année dernière par la crise financière et la guerre, qui ont toutes deux vu les États chercher des alternatives à court terme aux combustibles fossiles aux sources d’énergie russes.

Alok Sharma, toujours président de la COP26, s’adressera aux délégués et l’émissaire américain pour le climat John Kerry partagera une tribune avec son homologue chinois Xie Zhenhua, un acte de présence symbolique important au moins.

Davos promet d’être une affaire un peu moins somptueuse que les années précédentes, mais il y aura encore peu de voix dissidentes lors d’un rassemblement qui vante les vertus du capitalisme libéral.

Compte tenu du contexte extérieur de crises sécuritaires, économiques et alimentaires croisées et de la reprise chancelante de la COVID, il reste peut-être peu de temps pour se demander comment les choses se sont si mal passées.