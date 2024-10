Message de l’alentador de Carlos Vives par l’état de santé de l’accordéonero Egidio Cuadrado

« Ya fils varios años caminando por La Province sans l’accord de mon compagnon Egidio, accompagnant sa lutte pour arrancarle pédazos a la vida et que le sueño qu’il a vécu dans ces 30 ans n’a jamais été acabe, Juntos hasta el final », écrit.

Sa relation avec Carlos Vives, l’homme des années, est proche et l’artiste Samario est en attente de l’état de santé de celui qui était son compagnon artistique pendant des années. Le chanteur envoie un message d’un étranger à travers son réseau social X.

Accordeur et co-fondateur de La Province avec Carlos Vives, l’homme est passé par la Colombie et le monde pour financer le legs musical du chanteur Rafael Escalona. Conoció a Vives en 1985 quand il fut proclamé « Rey del Vallenato » en 1985.

Egidio Rafael Cuadrado Hinojosa, Un des rois de la vallée, et des plus célèbres accordeurs du pays, a continué dans l’Unité de soins intensifs de la clinique colombienne à Bogotá pendant ses 71 ans, a joué pour sa vie en présentant un délicat corps de neumonie, a-t-il confirmé dans un communiqué à l’institution. Divers moyens de communication ont diffusé la fausse notification de votre mort, car l’institution médicale a rendu public votre état de santé.

La santé d’Egidio Cuadrado a été subventionnée et réduite en 2024. En janvier, la musique est devenue une procédure chirurgicale pour d’autres conditions de santé à la Clinique Foscal Internacional de Floridablanca (Santander), pour ce que son cercle de connaissances et d’amis Il est très en attente de son progrès et de son état, il souhaite une récupération immédiate.

Un de ceux-là est le compositeur Félix Carrillo qui a piqué tous ses maîtres qui se sont prononcés en oraison pour que l’homme puisse surpasser ce moment difficile et s’est inspiré de l’homme comme « une valeur de notre musique vallenata à celle qui a rempli de grands logs en compagnie de son frère de musique Carlos Vives ». Carlos Vives a répondu à ce message et a assuré qu’il arriverait avec Egidio jusqu’à la finale.