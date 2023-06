Message de la star de Pushpa Allu Arjun aux fans à l’occasion de la Journée mondiale de l’environnement

Connu partout pour être un écologiste responsable, Pan India étoile Allu Arjun est un guerrier vert dévoué qui a maintes et maintes fois, par ses paroles et ses actions, ouvert la voie à une nouvelle génération d’écologistes. L’acteur a même été accueilli et doté de différents types de plantes et de pots de fleurs délicats par ses fans et de ses vœux car Allu les valorise avant tout. Inspiré par son amour et sa passion pour faire du pays un endroit plus vert où vivre, l’acteur a activement participé à plusieurs initiatives visant à promouvoir la durabilité environnementale. Jour. Faisons tous notre petite part.

« Bonne journée mondiale de l’environnement

Il est également connu pour être celui qui veille à la propreté des lieux pendant le tournage. En plus de cela, l’acteur a même été nommé ambassadeur de la marque du département des forêts de Telangana qui avait promu et protégé la biodiversité de l’État. Maintenant, les fans retiennent leur souffle pour Pushpa 2 The Rule. En dehors de cela, la superstar a récemment annoncé un projet sans titre du producteur Bhushan Kumar et du réalisateur Sandeep Reddy Vanga.