Jurgen Klopp a traversé le terrain au coup de sifflet final, embrassant les joueurs de Fulham avant d’applaudir les supporters locaux.

Klopp est un fan de football dans l’âme et a pu mettre de côté sa déception et ses plaintes pour réaliser à quel point c’était bouleversé dans ce qui était une journée vraiment spéciale pour Fulham.

Personne ne s’attendait à ce résultat, même au milieu de cette saison folle, folle et imprévisible, ce qui était censé être une victoire clouée à l’extérieur pour les champions en titre.

Et pourtant, Liverpool a de nouveau glissé, ils n’ont maintenant remporté aucun de leurs cinq derniers matchs à l’extérieur en Premier League et c’est leur forme sur la route plus leurs faiblesses défensives qui pourraient encore saper la défense de leur titre.

Bien sûr, il y a eu une autre blessure alors que le demi-centre Joel Matip est parti à la mi-temps pour ajouter à leur liste de pertes de récolte avec Diogo Jota également absent pendant deux mois après s’être blessé au genou en milieu de semaine.

Vous ne pouvez pas ignorer le remarquable combat de Liverpool en deuxième mi-temps, mais ils ont été lents et bâclés en première mi-temps, Klopp criait même «réveillez-vous» à ses joueurs depuis la ligne de touche.

Finalement, il a fallu une pénalité tardive de Mo Salah pour sauver un point et ils sont en tête avec Tottenham, mais c’était deux points perdus contre une équipe radiée cette saison dans certains trimestres avant même qu’un ballon ne soit botté.

Mais avec les fans de retour à Craven Cottage, un esprit et un combat incroyables, Fulham a défié les chances d’obtenir un résultat qui pourrait faire des merveilles pour leur saison en leur donnant un coup de pouce.