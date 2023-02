Message de Drake à LeBron James après avoir battu le record de la NBA : vidéo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mike T / AFF-USA.com / MEGA

“LeBron [James]quelle nuit légendaire dans l’histoire de la NBA », de Drake message vidéo à LeBron a commencé. Vous battez le record de score de tous les temps. Et pour honorer cela, j’ai dû revenir à l’endroit où tout a commencé : Akron, Ohio.

Le message de Drake à LeBron après avoir battu le record de tous les temps 😂 @Canard pic.twitter.com/4TIH4sZONn – NBA sur TNT (@NBAonTNT) 8 février 2023

Il a poursuivi: “Chaque voyage a son début.” Soudain, la toile de fond du gymnase de basket tombe derrière Drake, révélant qu’il est dans un club entouré de femmes.

Drake se retourna puis regarda la caméra. “J’ai menti. Je t’ai menti. En fait, je suis toujours au club de Miami, mais toutes les filles disent félicitations. Drake fit signe aux dames de dire leurs félicitations. « Félicitations, mon frère. Désolé… désolé », a-t-il ajouté.

LeBron a encore consolidé sa place dans l’histoire de la NBA après être devenu le meilleur buteur de tous les temps de la NBA lors du match des Los Angeles Lakers contre Oklahoma City Thunder. La star du basket de 38 ans a dépassé Kareem Adbul-Jabbar Record de 39 ans de 38 387 points en inscrivant son 38 388e point lors du match du 7 février.

Dès que LeBron a battu le record, Kareem s’est levé et a applaudi pour LeBron. Le jeu s’est arrêté avec seulement 10 secondes à jouer après que LeBron soit entré dans l’histoire. Il fut immédiatement entouré de sa femme, Savane, et leurs trois enfants alors qu’ils profitaient de ce moment incroyable. Des célébrités comme JAY Z, Mauvais lapin, Huissier, Denzel Washingtonet Lisa Rina étaient sur place pour regarder se dérouler la nuit record de LeBron.

Lors d’une présentation spéciale, Kareem a remis un ballon de basket à LeBron, lui passant le bâton de marqueur de tous les temps. LeBron, les larmes aux yeux, et Kareem se sont étreints au milieu du terrain des Lakers devant des milliers de fans.

“J’ai eu un moment où c’est arrivé, et j’ai embrassé ce moment”, a déclaré LeBron après le match, selon PA. “Voir ma famille et mes amis, les gens qui m’entourent depuis que j’ai commencé ce voyage vers la NBA, vraiment très émouvant là-bas. Juste un enfant d’une petite ville de l’Ohio. J’ai eu un moment là-bas, mais je ne pense pas que ça m’ait vraiment frappé, ce qui vient de se passer.

