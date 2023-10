Donald Trump a déclaré que son ancien vice-président Mike Pence devrait le soutenir après que Pence a annoncé samedi qu’il se retirait de la course aux primaires présidentielles républicaines de 2024.

Pence faisait partie de la foule bondée de candidats à la nomination républicaine à la présidence en 2024, qui ont tous lutté contre la force écrasante des sondages de l’ancien président Trump et sa candidature à la réélection. Pence, en particulier, a connu de grandes difficultés et n’a recueilli qu’un soutien à un chiffre de la part des électeurs républicains probables. Ses problèmes ont été attribués par certains à son impopularité auprès des indépendants et des républicains modérés en raison de son association avec l’administration Trump, et parmi les républicains de MAGA à cause de son refus de suivre les tentatives de Trump d’annuler les élections de 2020.

“Il est devenu clair pour moi que ce n’est pas mon heure”, a déclaré Pence lors de son discours à la Conférence de la Coalition juive républicaine. “J’ai décidé de suspendre ma campagne présidentielle à compter d’aujourd’hui.”

“Nous avons toujours su que ce serait une bataille difficile, mais je n’ai aucun regret”, a ajouté l’ancien vice-président.

Le candidat républicain à la présidentielle, l’ancien vice-président américain Mike Pence, arrive au sommet annuel du leadership de la Coalition juive républicaine au Venetian Resort Las Vegas le 28 octobre 2023 à Las Vegas, Nevada. Pence a annoncé qu’il suspendait sa campagne présidentielle lors de l’événement. L’ancien président Donald Trump a déclaré que Pence devrait le soutenir. (Photo par Ethan Miller/Getty Images)



Le retrait de Pence de la course de 2024 samedi a suscité les acclamations des partisans de Trump sur les réseaux sociaux.

Lors d’un discours à Las Vegas, dans le Nevada, samedi soir, Trump a également réagi à la décision de Pence de se retirer de la course en disant : « Tous ceux qui partent semblent me soutenir. Vous savez, les gens partent maintenant, et ils me soutiennent tous. Je ne sais pas pour Mike Pence ; il devrait me soutenir. Il devrait me soutenir, vous savez pourquoi ? Parce que j’ai eu une présidence très réussie, et il était vice-président. Il devrait me soutenir.

Poursuivant, Trump a ajouté : “Je l’ai choisi, je l’ai nommé vice-président, mais les gens, les gens en politique peuvent être très déloyaux.”

Prenant X, officiellement Twitter samedi, après son annonce Pence dit en partie” Après avoir parcouru le pays au cours des six derniers mois, il est devenu clair… que ce n’est pas mon moment. Alors que nous quittons cette campagne, nous le faisons avec un cœur reconnaissant. Je serai toujours reconnaissant pour les opportunités que ma famille et moi avons été donné pour servir ce pays. »

Semaine d’actualités a contacté l’équipe de presse de Pence par e-mail pour obtenir des commentaires supplémentaires.

Pendant ce temps, Trump a critiqué à plusieurs reprises Pence, affirmant précédemment que l’ancien vice-président était passé du « côté obscur » pour ses commentaires liés aux élections de 2020.

Pence aussi auparavant posté sur X, officiellement sur Twitter, que Trump “exigeait” qu’il choisisse entre lui et la constitution. Pence a conclu qu’il ferait toujours passer la Constitution avant l’ancien président.